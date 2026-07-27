Fiestas contará con un presupuesto de casi de 2,7 millones de euros para 2027

El Consejo Rector del Patronato Municipal de Fiestas, presidido por su presidenta y concejala de Fiestas, Noelia Selma, ha aprobado las cuentas correspondientes al próximo ejercicio 2027 durante la sesión extraordinaria celebrada este lunes en el Palau de la Festa.

Selma ha destacado que el presupuesto previsto para el próximo ejercicio asciende a 2.695.000 euros, una cifra que supone la más alta aprobada en los últimos años. Según ha señalado, desde el equipo de Gobierno municipal, dirigido por la alcaldesa Begoña Carrasco, se mantiene el compromiso de que Castellón cuente con las mejores fiestas posibles durante todo el año y en todos los distritos de la ciudad.

Más dinero para las gaiatas

Como principales novedades del presupuesto para 2027, la concejala de Fiestas ha señalado el incremento de la aportación destinada a las gaiatas, que alcanza los 15.000 euros. Se trata de la mayor cantidad concedida hasta la fecha por el Patronato a las comisiones gaiateras, reforzando así el compromiso con quienes trabajan para poner en valor y difundir el monumento y símbolo de las Fiestas de la Magdalena

“Desde el actual Gobierno municipal, hemos querido mostrar nuestro apoyo a toda esa gente que trabaja, de manera altruista y entusiasta por nuestras fiestas fundacionales, y en especial por hacer de nuestras gaiatas un elemento central y dinamizador. Un compromiso colectivo que ya se ha traducido en esta legislatura con la consecución de la declaración como Bien de Interés Cultural para la Desfilada de Gaiates, que reconoce, por fín, al símbolo de nuestras fiestas y a toda la gente del ‘món de la festa’ que aglutina a su alrededor”, ha señalado la concejala.

Aumento aportaciones para otros colectivos

La presidenta del Patronato de Fiestas ha destacado también el incremento de las partidas contempladas en el presupuesto de 2027 para apoyar las subvenciones destinadas a las Festes de Carrer se elevarán hasta los 25.000 euros, mientras que las ayudas para las fiestas de los diferentes barrios de Castellón alcanzarán los 37.000 euros.

Asimismo, el próximo ejercicio contará con un aumento de las cantidades recogidas en los convenios suscritos con distintas asociaciones y entes vinculados, entre ellas la Asociación de Festes de Carrer, la Colla del Rei Barbut, la Colla Bacalao y la Germandat dels Cavallers de la Conquesta.

El Consejo Rector del Patronato Municipal de fiestas ha aprobado los presupuestos para 2027. / Mediterráneo

Crecimiento del presupuesto a lo largo de esta legislatura

Noelia Selma ha puesto en valor la evolución experimentada por el presupuesto del Patronato de Fiestas desde 2023, coincidiendo con la llegada del actual equipo de Gobierno municipal. La concejala ha señalado que, tras los primeros ejercicios en los que fue necesario hacer frente a pagos pendientes a proveedores y subvenciones a colectivos, actualmente estas obligaciones se encuentran al día y el presupuesto presenta una planificación más realista.

En este sentido, ha destacado que las cuentas han ido creciendo a lo largo de la legislatura, con un incremento aproximado de medio millón de euros, lo que ha permitido reforzar los principales actos festivos y darles una mayor visibilidad.

Selma ha incidido también en que el aumento de las ayudas y la consolidación de las subvenciones destinadas a los colectivos vinculados a las fiestas permiten fortalecer el apoyo a quienes hacen posible la celebración de las tradiciones de Castellón. Además, ha resaltado el papel de las fiestas como parte de la cultura y la identidad de la ciudad, así como su contribución a la dinamización económica y a la desestacionalización turística.

Finalmente, la concejala ha defendido que el nuevo presupuesto busca seguir impulsando una ciudad más viva y atractiva, mediante una mayor inversión tanto en las fiestas como en las personas y colectivos que trabajan para hacerlas posibles. La concejala ha concluido que “haciendo mejores nuestras fiestas hacemos también mejor y más grande Castellón”.