La maleza seca junto al Riu Sec pone el foco en el estado del mantenimiento urbano de Castelló

El Grupo Municipal Socialista ha reclamado hoy al gobierno de Begoña Carrasco la limpieza urgente del lateral del cauce del Riu Sec situado junto al aparcamiento situado en el entorno de la avenida Cardenal Costa, donde la acumulación de maleza seca junto a vehículos estacionados y viviendas supone un evidente riesgo de incendio en pleno verano.

La petición se ha trasladado este lunes en la comisión informativa de Urbanismo y Servicios Públicos, donde el PSPV ha vuelto a poner sobre la mesa diversas demandas vecinales relacionadas con el mantenimiento de los barrios, "una tarea básica que el gobierno municipal parece haber relegado a un segundo plano".

Los socialistas recuerdan que la prevención debe ser una prioridad, especialmente en un contexto de altas temperaturas y de incendios que están afectando a distintos puntos del país. "Mantener limpios estos espacios no solo mejora la imagen de la ciudad, sino que es una cuestión de seguridad y de salubridad para las personas que viven junto a ellos", señala la concejala socialista Anunciación Láinez.

Además de esta actuación, el PSPV ha solicitado la limpieza del aparcamiento del cementerio de San José, junto al Riu Sec y los antiguos Viveros Molina, donde también se acumula vegetación y suciedad. Asimismo, ha reclamado la instalación de elementos reflectantes en las nuevas farolas colocadas en el acceso a las urbanizaciones de montaña del norte para reforzar la seguridad vial durante la noche.

En la comisión también se han reiterado varias reclamaciones vecinales que continúan sin respuesta por parte del equipo de gobierno. Entre ellas figura la reparación del hundimiento existente en la acera de Botánico Cavanilles, junto al número 7, una actuación que el PSPV considera urgente antes de la llegada de las lluvias. Del mismo modo, los socialistas han vuelto a solicitar la instalación de un segundo contenedor para papel y cartón en esta misma calle, ya que el existente resulta claramente insuficiente para atender las necesidades del vecindario.

El Grupo Municipal Socialista también ha denunciado que sigue sin resolverse el problema de los contenedores en la carretera de Ribesalbes, “pese a que el gobierno municipal anunció hace meses que la actuación estaría completada durante el mes de julio”, recuerda la edil. A ello se suma la petición para que, una vez finalicen las obras de la UE Enric Soler i Godes antes del inicio del próximo curso escolar, se reparen la calzada y las aceras de la calle Marqués de Salamanca, deterioradas como consecuencia de estos trabajos.

Limpieza del Camí la Ratlla

Asimismo, el PSPV ha vuelto a reclamar la limpieza y reparación de la acequia del Camí la Ratlla, una petición que ya ha sido reiterada en varias ocasiones sin que hasta la fecha se haya adoptado ninguna solución. También ha solicitado la retirada de los restos de poda acumulados en este camino, después de que el servicio de recogida no haya pasado durante los últimos días.

Desde el Grupo Municipal Socialista lamentan que el gobierno de Begoña Carrasco continúe desatendiendo actuaciones básicas de conservación y mantenimiento que afectan directamente al día a día de los barrios. "No hablamos de grandes proyectos ni de inauguraciones. Hablamos de limpiar, reparar y prevenir. Son actuaciones sencillas, de coste reducido, que mejoran la calidad de vida de la ciudadanía y evitan problemas mayores en el futuro. La gestión municipal también consiste en cuidar Castelló todos los días, no solo cuando hay una fotografía o un acto institucional", concluye Anunciación Láinez.