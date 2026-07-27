Los motivos por los que los vecinos de Castelló aprietan el botón de alerta en el móvil

La nueva aplicación móvil AlertaCAS, plataforma integral tecnológica diseñada para transformar la comunicación entre la ciudadanía y los cuerpos de seguridad, que el Ayuntamiento puso a disposición de los vecinos a finales del pasado mes de abril ha recibido un total de 13 alertas, 12 de ellas relacionadas con fenómenos meteorológicos y una relacionada con cortes de tráfico debido a una prueba deportiva, según explicaron fuentes municipales a este periódico.

El objetivo de este servicio municipal que ya se han descargado 2.000 personas en los últimos tres meses es ofrecer una información veraz, la prevención y la unificación de la comunicación porque facilita el aviso a la policía o bomberos de casos de incendios, robos, emergencias médicas o situaciones de violencia de género y doméstica. Además, cuenta con botón del pánico que permite la posibilidad de geolocalización inmediata del usuario. Una vez que la persona implicada ha enviado la alerta a través de la aplicación, el mensaje se procesará y será atendido por operadores de la Sala CIMSE, que está operativa 24 horas del día, los 365 días del año.

¿Cómo registrarse?

Hay que recordar que es necesario registrarse en la aplicación para poder recibir y enviar mensajes y crearse un usuario introduciendo varios datos. Una vez realizada esta gestión, se enviará un SMS con un código para verificar que la información es real y tras introducir este código ya se podrán enviar las alertas que sean necesarias.

"Esta herramienta permite estar más cerca de los vecinos y poder dar una respuesta de forma rápida y eficaz" Antonio Ortolá — Concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias de Castelló

En este sentido, el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Castelló, Antonio Ortola, ha animado a todos los castellonenses a descargarse AlertaCAS para mejorar la comunicación directa entre la ciudadanía y la Policía Local. «Es una herramienta que nos permite estar más cerca de los vecinos y ofrecer una respuesta más rápida y eficaz ante cualquier incidencia o situación de emergencia. Cuantos más ciudadanos la utilicen, mayor será nuestra capacidad para actuar con inmediatez y garantizar su seguridad. Por eso quiero animar a todos los castellonenses a que se la descarguen y la lleven siempre en su teléfono móvil», señaló.

El edil también destacó, con respecto al botón del pánico, que este ya se ha implantado en los centros sociales de la ciudad y que está conectado directamente con la Policía Local.

«Con esta iniciativa damos un paso más para proteger a quienes trabajan y utilizan estas instalaciones municipales, ofreciéndoles una vía de contacto inmediato con los agentes ante cualquier situación de riesgo. Seguimos incorporando herramientas tecnológicas que nos permitan mejorar la prevención, reducir los tiempos de respuesta y ofrecer una mayor sensación de seguridad a todos los vecinos de Castellón», concluyó el concejal responsable del área de Seguridad Ciudadana.