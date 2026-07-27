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Así ha sido la visita de las reinas de las fiestas de Castelló 2027, María Collados y Nayra Luque, al periódico 'Mediterráneo'

Las máximas representantes han sido recibidas por el director del diario, Ángel Báez

Las reinas de las fiestas de Castelló 2027 visitan el periódico 'Mediterráneo'

Las reinas de las fiestas de Castelló 2027 visitan el periódico 'Mediterráneo'

Erik Pradas

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Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Las reinas de las fiestas de Castelló 2027, María Collados y Nayra Luque, han visitado este lunes las instalaciones del periódico Mediterráneo donde han sido recibidas por el director del diario, Ángel Báez, y por la gerente de Pecsa, Laura Safont. Las máximas representantes, que fueron elegidas el pasado jueves, han estado acompañadas por el presidente de la Junta de Festes, Raúl Collazos, y han recorrido las instalaciones donde han saludado a los redactores y han conocido, a través de Báez, el funcionamiento diario del periódico.

Las reinas de las fiestas de Castelló 2027 visitan 'Mediterráneo'

Las reinas de las fiestas de Castelló 2027 visitan 'Mediterráneo'

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Las reinas de las fiestas de Castelló 2027 visitan 'Mediterráneo' / Erik Pradas / Erik Pradas

Ambas han reiterado su satisfacción por haber sido elegidas reinas de las fiestas 2027 y han destacado las numerosas felicitaciones que han recibido y a las que se ha sumado el director de Mediterráneo en nombre del periódico.

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