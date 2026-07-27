Fiestas
Así ha sido la visita de las reinas de las fiestas de Castelló 2027, María Collados y Nayra Luque, al periódico 'Mediterráneo'
Las máximas representantes han sido recibidas por el director del diario, Ángel Báez
Las reinas de las fiestas de Castelló 2027, María Collados y Nayra Luque, han visitado este lunes las instalaciones del periódico Mediterráneo donde han sido recibidas por el director del diario, Ángel Báez, y por la gerente de Pecsa, Laura Safont. Las máximas representantes, que fueron elegidas el pasado jueves, han estado acompañadas por el presidente de la Junta de Festes, Raúl Collazos, y han recorrido las instalaciones donde han saludado a los redactores y han conocido, a través de Báez, el funcionamiento diario del periódico.
Ambas han reiterado su satisfacción por haber sido elegidas reinas de las fiestas 2027 y han destacado las numerosas felicitaciones que han recibido y a las que se ha sumado el director de Mediterráneo en nombre del periódico.
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