Así ha sido la visita de las reinas de las fiestas de Castelló 2027, María Collados y Nayra Luque, al periódico 'Mediterráneo'

Las reinas de las fiestas de Castelló 2027, María Collados y Nayra Luque, han visitado este lunes las instalaciones del periódico Mediterráneo donde han sido recibidas por el director del diario, Ángel Báez, y por la gerente de Pecsa, Laura Safont. Las máximas representantes, que fueron elegidas el pasado jueves, han estado acompañadas por el presidente de la Junta de Festes, Raúl Collazos, y han recorrido las instalaciones donde han saludado a los redactores y han conocido, a través de Báez, el funcionamiento diario del periódico.

Las reinas de las fiestas de Castelló 2027 visitan 'Mediterráneo' / Erik Pradas / Erik Pradas

Ambas han reiterado su satisfacción por haber sido elegidas reinas de las fiestas 2027 y han destacado las numerosas felicitaciones que han recibido y a las que se ha sumado el director de Mediterráneo en nombre del periódico.