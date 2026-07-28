El edificio de Borrull acogerá progresivamente nuevos servicios municipales a partir de este mes de agosto

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha visitado este martes el edificio de la plaza Borrull, donde ya se han instalado y han comenzado a prestar servicio el Servicio de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres (SIO) y el área de Gente Mayor. Durante la visita, Carrasco, que también ostenta las competencias municipales en materia de Igualdad, ha estado acompañada por la concejala de Gente Mayor, Clara Adsuara; el concejal de Infraestructuras, Sergio Toledo, y personal técnico del Ayuntamiento.

Carrasco ha destacado la relevancia de estos nuevos espacios, destinados a la atención de distintas áreas municipales y cedidos de forma gratuita por la Generalitat Valenciana. Según ha señalado, estas instalaciones permitirán “dignificar y unificar la atención que prestamos a la ciudadanía en áreas tan sensibles como los servicios sociales o la atención a mujeres víctimas de violencia de género”.

La alcaldesa también ha puesto en valor que los nuevos espacios cuentan con unas instalaciones “modernas, renovadas y mucho más funcionales”, que facilitarán tanto el trabajo del personal municipal como la atención y el servicio que se ofrece a la ciudadanía.

Traslado progresivo de otros departamentos

La alcaldesa de Castellón ha aprovechado la visita para anunciar que “próximamente y de manera progresiva, desde este mismo mes de agosto, se irán trasladando hasta Borrull, tal y como estaba previsto, el resto de servicios municipales de otros departamentos y concejalías”. Entre ellos se encuentran los Servicios Sociales del distrito centro y la dirección de los Servicios Sociales municipales, que actualmente se encuentran ubicados en el edificio de Quatre Cantons.

Begoña Carrasco junto a Clara Adsuara y Sergio Toledo en la visita al edificio Borrull. / Mediterráneo

Un espacio de más de 2.000 m² con zonas comunes

Begoña Carrasco ha recordado que el Ayuntamiento de Castellón cuenta en este edificio con más de 2.000 m² de superficie para uso municipal, además de zonas comunes compartidas con la Generalitat Valenciana, distribuidos entre las tres plantas y el sótano del ala izquierda del inmueble. En concreto, la planta baja acoge ya los servicios de Gente Mayor y el SIO, mientras que la primera planta estará destinada a los servicios sociales de la zona centro y la segunda a los servicios centrales de Bienestar Social. El resto de espacios se irán completando progresivamente con el traslado de otros departamentos municipales.

Asimismo, el edificio contará con un espacio específico destinado a albergar la Oficina de la Discapacidad. En este sentido, Carrasco ha destacado que se dispone de “más espacio, más amplitud y recursos que permiten una atención más ágil, personalizada y una mayor calidad asistencial para todos nuestros vecinos y vecinas”.

Finalmente, Carrasco ha recordado la situación del edificio de Borrull durante la anterior etapa de gobierno municipal y autonómico y ha señalado que “con el anterior gobierno municipal y de la Generalitat, dirigidos por socialistas y nacionalistas, el Ayuntamiento de Castellón había quedado fuera de este edificio de Borrull”. La alcaldesa ha destacado que fue en 2023 cuando se revirtió esta situación, cumpliendo así con el compromiso adquirido con la ciudadanía antes de las elecciones y poniendo a disposición de los castellonenses un nuevo espacio destinado a mejorar su calidad de vida y bienestar.