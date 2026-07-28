Un centenar de niños y niñas convierten el verano en una aventura de arte y aprendizaje

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha asistido hoy en el CEIP Illes Columbretes al acto de clausura de las Escuelas de Verano de la Fundación Punjab, una iniciativa que este año ha reunido a un total de 100 niños y niñas. De ellos, 79 han participado en las actividades desarrolladas en este centro educativo y otros 21 en la sede de la entidad, ubicada en el Grao. La edición de este año se ha celebrado bajo el lema: "Sueños de verano con mucho arte".

En el acto también han estado presentes la secretaria autonómica de Igualdad y Diversidad, Asunción Quinzá; el director general de Diversidad de la Generalitat Valenciana, Stéphane Soriano; la concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara; el concejal de Barrios, Paco Cabañero, y la presidenta de la Fundación Punjab, Ana Jiménez.

Carrasco ha puesto en valor la importancia de esta escuela de verano para seguir construyendo una ciudad de oportunidades para todos. En este sentido, ha señalado que los niños y niñas no solo disfrutan y aprenden durante estas jornadas, sino que también adquieren valores fundamentales como el respeto, la igualdad, la convivencia, el compañerismo y el esfuerzo, a través de actividades relacionadas con la educación, la cultura y el deporte.

Asimismo, la alcaldesa ha destacado que estas escuelas de verano desempeñan un papel fundamental a la hora de facilitar la conciliación de las familias y contribuir a la formación de ciudadanos libres e iguales. Carrasco ha defendido la importancia de seguir avanzando hacia una ciudad plural y tolerante, donde se respeten los derechos de todas las personas, y ha agradecido a la Generalitat Valenciana su apoyo para hacer posible iniciativas de justicia social tan necesarias como esta.

Por su parte, la secretaria autonómica de Igualdad y Diversidad, Asunción Quinzá, se ha dirigido a los niños y niñas participantes y les ha animado a aprovechar esta experiencia: "Tenéis que disfrutar, pero también aprender y aprovechar todo lo que se os enseña en esta escuela, porque os va a ayudar a tener un futuro mucho mejor".

Por otro lado, el director general de Diversidad, Stéphane Soriano, ha destacado su satisfacción por participar en este acto en Castellón y ha puesto en valor el trabajo realizado durante los últimos tres años, señalando que el camino recorrido está dando resultados positivos.

La presidenta de la Fundación Punjab, Ana Jiménez, ha defendido la necesidad de avanzar hacia una igualdad real y efectiva, teniendo en cuenta las diferentes circunstancias, orígenes y necesidades de cada uno de los niños y niñas que forman parte de este proyecto, independientemente de su edad o procedencia.

A lo largo del mes de julio, los participantes han podido disfrutar de una amplia variedad de actividades, entre ellas talleres de pintura, escultura, teatro, música y cocina, además de propuestas deportivas, juegos de agua y excursiones adaptadas a las diferentes edades. El programa ha combinado actividades educativas, lúdicas y deportivas con el objetivo de impulsar la creatividad, fomentar el trabajo en equipo y los hábitos saludables, y favorecer la expresión artística y emocional de los participantes.

La Escuela de Verano de la Fundación Punjab clausura su edición con la participación de 100 niños y niñas. / Mediterráneo

Una clausura protagonizada por las niñas y niños

La jornada de clausura ha contado con una participación destacada del alumnado. Tras la apertura institucional, se ha procedido a la entrega de diplomas y una de las participantes, Samara Navarro Montilla, ha leído un discurso de agradecimiento.

El programa ha continuado con una representación teatral, una actuación de flamenco y una visita guiada a la exposición de pinturas, dibujos, esculturas y manualidades elaboradas durante la escuela. Como cierre, las familias y asistentes han podido degustar una selección de recetas preparadas por el alumnado en el taller de gastronomía, dedicado también a promover una alimentación saludable.

Más de 20 años trabajando por la inclusión

Carrasco ha puesto en valor la labor que desarrolla la Fundación Punjab, una entidad con más de 20 años de trayectoria que trabaja durante todo el año por la plena inclusión de las familias gitanas de Castellón mediante programas pioneros en educación, inserción laboral y acompañamiento social.

La alcaldesa ha concluido agradeciendo implicación de las familias, del equipo educativo y de todas las personas que han hecho posible esta edición, así como el apoyo de la Generalitat Valenciana para impulsar un espacio multicultural de convivencia, aprendizaje e igualdad de oportunidades.