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Compromís anuncia alegaciones contra la modificación del PGOU de Carrasco para "blindar" el futuro del parque Ribalta

Ignasi Garcia: "Castellón no tiene que elegir entre un parque y un espacio multiusos. La ciudad merece las dos cosas, pero no a costa de su patrimonio."

Fachada principal de la Pérgola de Castelló, en el parque Ribalta.

Fachada principal de la Pérgola de Castelló, en el parque Ribalta. / Mediterráneo

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Ramón Pérez

Castellón

El Grupo Municipal de Compromís ha anunciado que presentará alegaciones a la modificación puntual del Plan General promovida por el gobierno de Begoña Carrasco para consolidar el uso de la antigua Pérgola del parque Ribalta. La coalición considera que esta propuesta supone "un nuevo ataque al patrimonio de la ciudad" y defiende la necesidad de recuperar el valor y el esplendor de uno de los espacios más emblemáticos de Castelló, en línea con los criterios establecidos en el actual planeamiento urbanístico.

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha destacado que "el parque Ribalta cuenta con un importante valor arquitectónico, botánico, histórico y cultural que debemos preservar y proteger". En este sentido, ha señalado que el objetivo de la formación es "recuperar un parque romántico, con más zonas verdes, un lago en buenas condiciones, un refugio climático y un espacio del que toda la ciudad se sienta orgullosa".

Garcia también ha recordado que el propio Plan General vigente considera la Pérgola un elemento impropio, incorporado durante la década de los setenta. Según ha explicado, durante aquella etapa "se optó por ocupar espacio verde en lugar de planificar un verdadero espacio multifuncional para la ciudad".

"Castelló no tiene que elegir entre un parque y un espacio multiusos. Necesitamos un gran espacio para actividades culturales y sociales en el centro, pero no a costa de nuestro principal parque urbano. La ciudad merece las dos cosas", ha afirmado Garcia.

En este sentido, Compromís considera que el Ayuntamiento debería estudiar otras alternativas, como la recuperación de espacios degradados o actualmente infrautilizados. Entre las opciones, la formación señala la antigua fábrica de Àvalos como un posible emplazamiento para un futuro equipamiento multifuncional, evitando así poner en riesgo el patrimonio paisajístico y ambiental de la ciudad.

Para el portavoz de la coalición, la modificación planteada por el gobierno municipal evidencia "una doble vara de medir" en materia urbanística. "Carrasco se niega sistemáticamente a modificar el Plan General para afrontar problemas reales, como la proliferación de infraviviendas, la degradación de los barrios o los efectos de la especulación, pero sí está dispuesta a alterarlo para consolidar una decisión urbanística equivocada que perjudica el patrimonio de todos los castellonenses", ha denunciado.

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Garcia ha insistido en que la prioridad debe ser recuperar de forma integral el valor del parque Ribalta como uno de los principales pulmones verdes de la ciudad. "Hablamos de un espacio único por su valor paisajístico, arquitectónico y botánico. Lo que necesita el Ribalta es recuperar su esplendor, no perpetuar intervenciones que el propio planeamiento urbanístico identifica como ajenas a su naturaleza", ha concluido.

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