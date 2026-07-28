Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en La VallDeclaraciones de Pérez LlorcaDeclaraciones de Tania BañosArtillería de la Guerra CivilSe saltan las restriccionesVídeo capta origen incendio
instagramlinkedin

Los Bomberos de Castelló siguen trabajando en la extinción del incendio de la Vall d’Uixó

Los efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Castellón siguen trabajando en la zona de Tales con el mismo dispositivo desplegado desde el inicio de la emergencia

Los bomberos de la ciudad de Castelló en Tales.

Los bomberos de la ciudad de Castelló en Tales. / Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carla Collazos

Castellón

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) del Ayuntamiento de Castellón continúa colaborando en las labores de extinción del incendio forestal declarado en la Vall d’Uixó. Los efectivos municipales permanecen integrados en el dispositivo coordinado por el Consorcio Provincial de Bomberos y desarrollan sus trabajos en la zona de Tales, junto al resto de equipos de emergencia desplegados para hacer frente al incendio.

El operativo movilizado por el Ayuntamiento de Castellón mantiene los mismos efectivos y medios desde el inicio de la intervención. En concreto, participan seis bomberos, un sargento y un oficial, así como una bomba rural pesada, una bomba nodriza pesada, una bomba urbana ligera y dos vehículos ligeros. Con el objetivo de garantizar la continuidad de las labores y mantener la operatividad del dispositivo durante toda la intervención, los relevos del personal se llevan a cabo cada doce horas.

Durante los últimos días, los bomberos de Castellón han continuado trabajando en tareas de vigilancia, contención y consolidación del perímetro afectado por el incendio, con el propósito de prevenir posibles reactivaciones y colaborar en el control de un fuego de gran complejidad.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha puesto en valor el extraordinario trabajo que están llevando a cabo los bomberos de Castellón desde el inicio de la emergencia. Ortolá ha destacado que los efectivos llevan varios días trabajando de manera ininterrumpida y coordinados con el resto de servicios desplegados, afrontando una intervención especialmente exigente con la máxima profesionalidad, compromiso y dedicación.

Ortolá ha subrayado que "el Ayuntamiento de Castellón seguirá poniendo a disposición del operativo todos los medios necesarios mientras continúe la emergencia. La coordinación entre administraciones y el esfuerzo conjunto de todos los servicios de emergencia está siendo clave para avanzar en el control del incendio".

Noticias relacionadas y más

El edil también ha querido trasladar todo su apoyo a los vecinos de los municipios afectados por el incendio, así como reconocer la labor de todos los profesionales que continúan trabajando para combatir el fuego. En este sentido, ha expresado su confianza en que el esfuerzo y la coordinación de los equipos desplegados permitan estabilizar la situación lo antes posible y minimizar sus consecuencias tanto para la población como para el entorno natural.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Bombazo' de la hostelería en el PAU Censal de Castelló: abre un conocidísimo restaurante
  2. Fallece Paco 'El Tito', el castellonense más querido en los sanfermines de Pamplona
  3. Cierra un conocido comercio del centro de Castelló: 'La culpa es de la venta online y los centros comerciales
  4. Los vecinos de la Marjaleria de Castelló pasan a la acción y harán manifestaciones periódicas enfrente de la vivienda para 'echar' a los okupas
  5. Vídeo: Un menor resulta herido en una aparatosa cogida durante las fiestas de Sant Pere del Grau de Castelló
  6. Vuelco en la situación de las tascas de Castelló: el ayuntamiento propone el fin de la ZAS tras 16 años
  7. Localizan el origen de la mancha roja que ha cerrado al baño la playa del Serradal de Castelló
  8. Última hora: Este es el estado de los heridos del accidente de la N-340 de Castelló

Los Bomberos de Castelló siguen trabajando en la extinción del incendio de la Vall d’Uixó

Los Bomberos de Castelló siguen trabajando en la extinción del incendio de la Vall d’Uixó

Un centenar de niños y niñas convierten el verano en una aventura de arte y aprendizaje

Un centenar de niños y niñas convierten el verano en una aventura de arte y aprendizaje

Compromís anuncia alegaciones contra la modificación del PGOU de Carrasco para "blindar" el futuro del parque Ribalta

Compromís anuncia alegaciones contra la modificación del PGOU de Carrasco para "blindar" el futuro del parque Ribalta

Reclaman el acceso a la información municipal para mejorar la labor de la Policía Local de Castelló

Reclaman el acceso a la información municipal para mejorar la labor de la Policía Local de Castelló

Turismo contará con más de 1,54 millones de euros en 2027

Turismo contará con más de 1,54 millones de euros en 2027

Los motivos por los que Castelló hace frente común por los incendios, el amianto y los repartidores de paquetería y mensajería

Los motivos por los que Castelló hace frente común por los incendios, el amianto y los repartidores de paquetería y mensajería

Castelló refuerza su lucha contra la okupación: charlas a los vecinos con estos seis consejos preventivos

Castelló refuerza su lucha contra la okupación: charlas a los vecinos con estos seis consejos preventivos

Cortan al tráfico el Serradal por un coche ardiendo junto al Camí La Ratlla en Castelló

Tracking Pixel Contents