Los Bomberos de Castelló siguen trabajando en la extinción del incendio de la Vall d’Uixó

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) del Ayuntamiento de Castellón continúa colaborando en las labores de extinción del incendio forestal declarado en la Vall d’Uixó. Los efectivos municipales permanecen integrados en el dispositivo coordinado por el Consorcio Provincial de Bomberos y desarrollan sus trabajos en la zona de Tales, junto al resto de equipos de emergencia desplegados para hacer frente al incendio.

El operativo movilizado por el Ayuntamiento de Castellón mantiene los mismos efectivos y medios desde el inicio de la intervención. En concreto, participan seis bomberos, un sargento y un oficial, así como una bomba rural pesada, una bomba nodriza pesada, una bomba urbana ligera y dos vehículos ligeros. Con el objetivo de garantizar la continuidad de las labores y mantener la operatividad del dispositivo durante toda la intervención, los relevos del personal se llevan a cabo cada doce horas.

Durante los últimos días, los bomberos de Castellón han continuado trabajando en tareas de vigilancia, contención y consolidación del perímetro afectado por el incendio, con el propósito de prevenir posibles reactivaciones y colaborar en el control de un fuego de gran complejidad.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha puesto en valor el extraordinario trabajo que están llevando a cabo los bomberos de Castellón desde el inicio de la emergencia. Ortolá ha destacado que los efectivos llevan varios días trabajando de manera ininterrumpida y coordinados con el resto de servicios desplegados, afrontando una intervención especialmente exigente con la máxima profesionalidad, compromiso y dedicación.

Ortolá ha subrayado que "el Ayuntamiento de Castellón seguirá poniendo a disposición del operativo todos los medios necesarios mientras continúe la emergencia. La coordinación entre administraciones y el esfuerzo conjunto de todos los servicios de emergencia está siendo clave para avanzar en el control del incendio".

El edil también ha querido trasladar todo su apoyo a los vecinos de los municipios afectados por el incendio, así como reconocer la labor de todos los profesionales que continúan trabajando para combatir el fuego. En este sentido, ha expresado su confianza en que el esfuerzo y la coordinación de los equipos desplegados permitan estabilizar la situación lo antes posible y minimizar sus consecuencias tanto para la población como para el entorno natural.