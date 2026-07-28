Los motivos por los que Castelló hace frente común por los incendios, el amianto y los repartidores de paquetería y mensajería

Castelló hace frente común a través del acuerdo entre el PP, Vox, PSOE y Compromís a favor de solicitar más medios para luchar contra los incendios, un plan municipal Castelló Sense Amiant y la reivindicación de los derechos laborales de los repartidores de paquetería. Y así lo aprobará el próximo pleno después de que los representantes de los cuatro partidos políticos con representación municipal hayan logrado un acuerdo en relación a estas tres declaraciones institucionales que, respectivamente, han presentado los populares, los socialistas y los valencianistas para el pleno del próximo jueves.

En cuanto al texto relacionado con los incendios la corporación municipal instará al Gobierno de España a incrementar el número de aviones anfibios de élite, cumplir los compromisos adquiridos con las comunidades autónomas y distribuir de manera equilibrada las brigadas helitransportadas por todo el territorio nacional. Además, y en relación al amianto, los concejales al completo darán luz verde a la creación del plan municipal Castelló Sense Amiant que incluye la elaboración de un inventario georreferenciado de todos los elementos con amianto, campañas informativas para la ciudadanía, una oficina de asesoramiento para ayudar a tramitar subvenciones y una línea de ayuda municipal para viviendas, comunidades de propietarios y explotaciones agrícolas y ganaderas e instalaciones industriales. También propone negociar precios reducidos con empresas autorizadas y establecer bonificaciones en el ICIO y el IBI para incentivar la retirada de amianto.

Finalmente, el pleno aprobará solicitar al Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social una campaña extraordinaria en las empresas de servicios de mensajería, así como las que ofrezcan empleo para estos trabajos para supervisar que cumplen la legalidad vigente en materia de contratación y salud laboral.

Por otra parte, el pleno aprobará una nueva modificación de crédito y el cambio de catalogación de la ficha de la Pérgola para relanzar su remodelación.