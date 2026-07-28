Turismo contará con más de 1,54 millones de euros en 2027

El Consejo Rector del Patronato Municipal de Turismo ha aprobado hoy el presupuesto del organismo para el ejercicio 2027, que asciende a 1.541.481,22 euros. Con esta aprobación culmina la tramitación iniciada semanas atrás y se da luz verde a unas cuentas que permitirán seguir impulsando el crecimiento turístico de Castellón, con una planificación estable y una estrategia claramente definida.

La aprobación de este presupuesto supone un nuevo avance en la consolidación del modelo turístico promovido por el Patronato, centrado en reforzar el posicionamiento de Castellón como destino competitivo, ampliar y diversificar su oferta turística, mejorar la experiencia de quienes visitan la ciudad y continuar generando nuevas oportunidades para el tejido económico relacionado con el sector turístico.

La concejal de Turismo y presidenta del Patronato, Arantxa Miralles, ha señalado que "disponer de un presupuesto aprobado nos permite trabajar con previsión, planificar cada una de las actuaciones con suficiente antelación y seguir ofreciendo estabilidad tanto al Patronato como a las empresas, asociaciones y entidades con las que colaboramos. Esa planificación es fundamental para continuar creciendo como destino".

El Consejo Rector Turismo ha aprobado el presupuesto para 2027. / Mediterráneo

Un presupuesto para seguir transformando el turismo de Castellón

El presupuesto previsto para 2027 registra un incremento del 5% respecto al ejercicio anterior, debido principalmente a la actualización de las retribuciones del personal contemplada en la normativa estatal para los empleados públicos.

Miralles ha destacado que, más allá del aumento presupuestario, lo verdaderamente relevante es continuar consolidando una forma de trabajo basada en la planificación, la eficiencia y la colaboración con el conjunto del sector turístico. En este sentido, ha señalado que cada euro contemplado en las cuentas responde a una estrategia definida y a unos objetivos concretos dirigidos a seguir impulsando el crecimiento turístico de Castellón.

De cara al próximo ejercicio, la presidenta del Patronato ha explicado que se seguirá avanzando en el desarrollo del Plan Estratégico de Turismo, que establece la hoja de ruta para consolidar un modelo turístico basado en la calidad, la innovación y la sostenibilidad, con especial atención a aquellos segmentos que cuentan con un mayor potencial para atraer visitantes a la ciudad durante todo el año.

En esta línea, el Patronato continuará reforzando la promoción del turismo deportivo mediante la captación de competiciones y eventos de ámbito nacional e internacional. Asimismo, seguirá potenciando el turismo gastronómico como uno de los principales elementos diferenciadores del destino, impulsará la oferta cultural y patrimonial de la ciudad y reforzará el turismo familiar con actividades y propuestas dirigidas a todos los públicos. Del mismo modo, mantendrá su apuesta por el turismo MICE, vinculado a congresos, reuniones e incentivos, un segmento estratégico por su capacidad para generar un elevado impacto económico en la ciudad.

Asimismo, el presupuesto permitirá mantener el respaldo a aquellos eventos ya consolidados que forman parte del calendario turístico de Castellón y que desempeñan un papel importante en la dinamización de la economía local, el incremento de las pernoctaciones y la proyección de la ciudad como destino turístico más allá de los meses de verano.

Otra de las prioridades será continuar mejorando los servicios turísticos. Para ello, el Patronato seguirá trabajando en el refuerzo de la atención al visitante, la mejora de la información turística, la promoción digital del destino y el desarrollo de campañas de comunicación dirigidas tanto al mercado nacional como a los mercados internacionales.

Del mismo modo, se continuará avanzando en la modernización de la gestión administrativa del organismo, mediante la planificación de nuevas licitaciones y una reducción progresiva del recurso a los contratos menores. El objetivo es favorecer procedimientos más eficientes y transparentes, al tiempo que se refuerza la seguridad jurídica y la capacidad de planificación del Patronato.

En este sentido, Miralles ha puesto en valor el cambio experimentado en la gestión del organismo durante los últimos años, destacando la apuesta por una planificación más estructurada y una mayor capacidad para anticiparse a las necesidades del sector turístico. La presidenta ha señalado que actualmente el Patronato cuenta con una estrategia definida, objetivos concretos y una programación que permite trabajar con mayor eficacia y mejorar los resultados, frente a modelos de gestión basados en la improvisación.

Rechazo a las enmiendas de PSOE y Compromís

La concejal de Turismo ha explicado que se han desestimado las nueve enmiendas presentadas por el Grupo Municipal Socialista y las siete registradas por Compromís, "al considerar que no mejoraban el proyecto presupuestario ni respondían a las prioridades actuales del Patronato”.

Miralles ha señalado que las propuestas planteadas no responden a las necesidades reales del organismo ni a la estrategia turística que se está desarrollando, y ha defendido que el presupuesto debe centrarse en aquellas actuaciones que permitan reforzar la promoción de Castellón, mejorar la competitividad del destino y generar un retorno positivo para la ciudad y el sector turístico.

En este sentido, la presidenta del Patronato ha destacado que la elaboración de las cuentas se ha basado en criterios de responsabilidad y eficiencia, priorizando las iniciativas con mayor impacto en la actividad turística y en la generación de empleo y riqueza.

Un turismo como motor económico

Miralles recordado que el turismo es uno de los principales motores económicos de Castellón y que el presupuesto aprobado permitirá dar continuidad al trabajo desarrollado durante los últimos años.

"Seguiremos apostando por una promoción útil y eficaz, por la colaboración con el sector, por atraer visitantes durante los doce meses del año y por consolidar un modelo turístico que combine crecimiento económico, calidad y sostenibilidad. Castellón tiene un enorme potencial y este presupuesto nos permitirá seguir aprovechándolo con una planificación seria y una visión de futuro", ha concluido.