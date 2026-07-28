Reclaman el acceso a la información municipal para mejorar la labor de la Policía Local de Castelló

El Grupo Municipal Socialista de Castelló ha instado al gobierno municipal, encabezado por Begoña Carrasco, a mejorar las herramientas de trabajo de la Policía Local facilitando a los agentes el acceso directo a la información municipal que necesitan para desempeñar sus funciones. La propuesta, defendida por la concejala socialista Anunciación Láinez, tiene como objetivo agilizar la labor diaria de los policías, reducir gestiones administrativas y permitir una respuesta más rápida y eficaz a la ciudadanía ante las situaciones que requieren su intervención.

Desde el PSPV consideran necesario que los agentes de la Policía Local, puedan consultar de manera inmediata determinados datos que ya están disponibles en los servicios municipales, como las licencias de actividad, las declaraciones responsables, los permisos y licencias de obras, los vados en vigor o las autorizaciones para ocupar la vía pública. También plantean que, cuando resulte necesario para el desempeño de sus competencias, puedan acceder a la información del padrón del IBI que permita identificar a los titulares de determinados inmuebles.

"Muchas veces la Policía Local acude a un servicio sin disponer de toda la información municipal disponible, cuando esa información ya existe en el ayuntamiento y podría estar al alcance de los agentes", añade Láinez. A su juicio, poner estos datos a disposición de los agentes facilitaría la toma de decisiones sobre el terreno y evitaría tener que realizar comprobaciones posteriormente.

Esta herramienta permitiría, por ejemplo, verificar en el mismo lugar de una actuación si un vado mantiene su autorización, si un contenedor de obra dispone de los permisos correspondientes o si un establecimiento cuenta con la licencia necesaria para desarrollar su actividad. De este modo, se reducirían desplazamientos y trámites innecesarios y se acortarían los tiempos de respuesta, tanto para los agentes como para la ciudadanía.

Anunciación Láinez: " Hay que facilitar el trabajo diario de los agentes". / Mediterráneo

Desde el PSPV subrayan que la propuesta “no implica crear nueva información, sino mejorar la coordinación entre departamentos municipales y aprovechar las herramientas tecnológicas para que la Policía Local pueda desarrollar su labor con mayor eficacia y seguridad jurídica”.

El PSPV considera ahora que la decisión está en manos del gobierno de Begoña Carrasco y del concejal de Seguridad, Antonio Ortolá, a quienes reclama que impulsen una administración municipal más moderna y eficiente y faciliten a la Policía Local las herramientas necesarias para ofrecer un mejor servicio a los vecinos y vecinas de Castelló