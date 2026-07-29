Víctor Marty, bombero de Castellón en el dispositivo contra el incendio de la Vall, desplegado en Tales: "Funcionamos como un equipo contra las llamas"

Los bomberos del Ayuntamiento de Castelló trabajan junto al resto de efectivos desplegados en el incendio forestal que afecta a la zona de Tales, un municipio que permanece evacuado y donde el avance del fuego está complicando las labores de extinción. El viento, los continuos rebrotes y la imposibilidad de contar con medios aéreos elevaron este martes la dificultad de las intervenciones en un terreno con abundante masa forestal y una orografía especialmente abrupta.

Al frente de la intervención se encuentra Víctor Marty, sargento y jefe de intervención del incendio de la Vall de los bomberos del Ayuntamiento de Castelló. Según explica, los efectivos están centrados en la protección de las viviendas junto a otras dotaciones desplegadas en la zona. “La cosa se va complicando porque hay viento y hay rebrotes”, señala Marty, quien explica que los equipos se están agrupando para reforzar la protección de las casas.

El dispositivo movilizado por los bomberos de Castelló está formado por 6 bomberos, 1 sargento y 1 oficial, y cuenta una bomba rural pesada, una bomba nodriza pesada, una bomba urbana ligera y dos vehículos ligeros. Todos ellos trabajan de manera coordinada con el resto del operativo, en el que participan efectivos de la UME, y el Consorcio Provincial de Bomberos, entre otros.

“Es un equipo de trabajo”, destaca Marty, que subraya la coordinación entre los distintos cuerpos que participan en la emergencia. Los efectivos se distribuyen las tareas y trabajan bajo la coordinación forestal para responder a las necesidades que van surgiendo durante la evolución del incendio.

Según cuenta Marty, una de las situaciones más complicadas se produjo este martes cuando se registró un rebrote en una de las crestas de la zona. En ese momento, los bomberos de Castelló disponían de una autobomba urbana con una capacidad de 1.480 litros de agua, un recurso limitado ante la magnitud de la emergencia. La UME se aproximó con una autobomba forestal y, tras establecer contacto con los bomberos, ambos equipos coordinaron sus recursos.

De este modo, los bomberos de Castelló pudieron impulsar agua con su vehículo mientras recibían también el suministro procedente de la autobomba forestal de la UME. Una coordinación que permitió garantizar que los efectivos no se quedaran sin agua mientras trabajaban para contener el rebrote.

La ausencia de medios aéreos supuso este martes, un factor de riesgo a la intervención. Las condiciones meteorológicas impidieron el vuelo de las aeronaves, una circunstancia especialmente preocupante en una zona como Tales, con una importante masa forestal. "Si arranca el incendio sin medios aéreos es un gran riesgo", advierte Marty, que considera necesario el apoyo desde el aire para hacer frente a la evolución del fuego.

La evolución del incendio sigue siendo "imprevisible", según explica Marty. Los numerosos puntos calientes y el terreno especialmente abrupto de la zona obligan a los efectivos a mantener una vigilancia constante y a adaptar continuamente las labores de extinción a las necesidades que van surgiendo sobre el terreno.

Pese a la complejidad de la situación, Marty destaca especialmente la importancia de esta coordinación entre los distintos cuerpos que participan en la emergencia. Los Bomberos de Castelló, la UME, el Consorcio Provincial de Bomberos y el resto de efectivos mantienen una comunicación permanente y trabajan como un único equipo para hacer frente a los distintos focos y proteger a la población. Una labor conjunta que permite sumar recursos, compartir medios y responder con mayor eficacia ante un incendio que continúa planteando importantes dificultades sobre el terreno.