Castelló destina 422.000 euros para respaldar la cultura

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Castelló ha sido escenario este miercoles del acto de firma de los convenios de colaboración correspondientes al año 2026 con las entidades culturales de la ciudad, que cuentan con una aportación municipal conjunta de 422.000 euros. En el acto han participado representantes de las 23 entidades beneficiarias. De ellas, 17 han formalizado sus respectivos acuerdos durante la jornada de hoy, mientras que las seis restantes completarán el proceso en las próximas semanas, una vez finalice la tramitación administrativa.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha puesto en valor la celebración del acto y ha señalado que "este año hemos querido dar a la firma de estos convenios el reconocimiento institucional que merece". En este sentido, ha destacado la importancia de visibilizar el trabajo que realizan las entidades y de reconocer públicamente la labor de todas las personas que se encuentran detrás de cada uno de los proyectos.

Carrasco ha subrayado también que “hoy no firmamos únicamente unos documentos, sino que reafirmamos la colaboración entre el Ayuntamiento y unas entidades que cumplen una función esencial”. La alcaldesa ha destacado que detrás de estos acuerdos existe el esfuerzo de centenares de personas, muchas de ellas voluntarias, que trabajan con dedicación e ilusión en iniciativas que fomentan el encuentro, la participación y la cohesión social, además de contribuir a llevar el nombre de Castellón más allá de sus fronteras.

El acto ha contado con la presencia de la alcaldesa, la concejala de Cultura, María España, distintos miembros de la Corporación municipal y representantes de las 23 entidades culturales que se benefician de estos convenios.

Por su parte, la concejala de Cultura ha agradecido la implicación y el compromiso demostrado por las entidades culturales y ha reafirmado el apoyo del Ayuntamiento a sus iniciativas. En este sentido, ha asegurado que "continuaremos a vuestro lado para que vuestros proyectos sigan creciendo y para que la cultura continúe siendo uno de los grandes signos de identidad de esta ciudad, que es la nuestra. Una cultura diversa y una cultura para todos".

Veintitrés entidades culturales beneficiarias

Las 23 entidades beneficiarias representan ámbitos como la música, la danza, el teatro, el diseño, las artes plásticas, la artesanía, el folclore, el patrimonio, la investigación, la cultura universitaria y las tradiciones populares.

En el acto han estado presentes representantes de la Universitat Jaume I, ASACO-Associació d'Art Contemporani de Castelló, la Asociación Cultural Terpsícore, la Federación de Colles de Castelló, la Federación de Grupos Folclóricos de Castellón, la Fundación Moros d'Alqueria, la Sociedad Filarmónica de Castellón, el Conservatorio Superior de Música Salvador Seguí, la Asociación Cultural de Bellas Artes y Artesanía, la Escuela de Artes y Oficios, la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Castellón, la Asociación El SAC, La Exprimidora, el Casino Antiguo de Castellón, la Asociación Amigos del Belén Viviente San José Obrero, la Asociación Cultural Misteri de Castelló, la Valencian Music Association, la Asociación Española de Técnicos Cerámicos, la Orquesta Sinfónica de Castellón, la Fundación Caixa Castelló, la Fundación Huguet, la Asociación Betlem de la Pigà y la Tuna Universitaria de Magisterio de Castellón.

A través de estos convenios, el Ayuntamiento respalda iniciativas como el Programa de Actividades Culturales de la Universitat Jaume I, la Nit de l'Art, los Premios Ciutat de Castelló de danza, la Escuela Municipal de Dolçaina, Tabal y Cant d'Estil, el Festival de Danses de l'Antiga Corona d'Aragó, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo MARTE, el Besign Fest, el Misteri de Castelló y el Trovam!, entre otras propuestas.

Seis convenios se formalizarán próximamente

De las 23 entidades culturales participantes, un total de 17 han formalizado sus convenios durante el acto celebrado hoy. Por su parte, los acuerdos con la Asociación Española de Técnicos Cerámicos, la Orquesta Sinfónica de Castellón, la Fundación Caixa Castelló, la Fundación Huguet, la Asociación Betlem de la Pigà y la Tuna Universitaria de Magisterio de Castellón se suscribirán en las próximas semanas, una vez concluya el correspondiente proceso administrativo.

La alcaldesa ha destacado que “todas ellas forman parte de este proyecto común y cuentan igualmente con el respaldo del Ayuntamiento”, al tiempo que ha reafirmado el compromiso municipal de mantener una administración próxima a las entidades culturales, escuchando sus necesidades y acompañándolas en el desarrollo de sus iniciativas para favorecer la continuidad y estabilidad de sus proyectos.

Carrasco ha finalizado su intervención agradeciendo a todas las entidades la labor que desarrollan a lo largo de todo el año y ha asegurado que “el Ayuntamiento continuará a su lado para que sus proyectos se consoliden, crezcan y lleguen cada vez a más personas”. En este sentido, ha puesto en valor el papel de la cultura como elemento fundamental para construir una ciudad con identidad, nuevas oportunidades y perspectivas de futuro.