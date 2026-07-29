Nuevos trabajos de limpieza y desbroce en los caminos de la Marjalería a petición de los vecinos

El Ayuntamiento de Castellón ha completado los trabajos de limpieza y desbroce en el Entrador Gavilán, situado en la Marjalería, dando respuesta a una demanda planteada por los vecinos de este entorno. La actuación, ejecutada por las brigadas municipales, ha incluido la eliminación de la vegetación existente y la retirada de los restos vegetales acumulados en los laterales del camino.

El concejal de Medio Ambiente, Gonzalo Romero, ha destacado que "el equipo de gobierno de Begoña Carrasco mantiene una escucha activa de las necesidades de los vecinos y, en este caso, hemos atendido su petición y reorganizado los trabajos para actuar en este camino lo antes posible".

Asimismo, el edil ha señalado que la Marjalería continúa siendo una de las zonas que requieren una atención especial por parte del Ayuntamiento debido a sus características. En este sentido, ha recordado que estas labores forman parte del mantenimiento periódico que el consistorio desarrolla a lo largo del año para conservar en buen estado la red de caminos municipales.

La intervención ha permitido mejorar las condiciones de paso para los residentes y facilitar el acceso a las viviendas de la zona. Además, la retirada de la maleza y de los restos vegetales favorece una mayor visibilidad, incrementa la seguridad, mejora la salubridad del entorno y contribuye a la correcta conservación de los caminos municipales.

Más de 350 kilómetros de caminos rurales municipales

El término municipal de Castellón dispone de más de 350 kilómetros de caminos rurales municipales, cuyos márgenes son objeto de desbroces periódicos por parte del Ayuntamiento para garantizar una visibilidad adecuada y reforzar la seguridad de los usuarios.

Estas actuaciones son realizadas por la Brigada Rural, que se encarga del desbroce mecánico de la vegetación y de la retirada de los restos vegetales acumulados. Además, en aquellos puntos donde las condiciones lo permiten, al tratarse de zonas alejadas de núcleos habitados y sin tránsito peatonal, los trabajos se completan con la aplicación de tratamientos herbicidas.

Entre las actuaciones más recientes desarrolladas en la Marjalería figuran los trabajos realizados en el camino de Las Fuentes, el camino de la Morera, la Segunda Travesera, el Entrador Ample, Los Naranjos, el Travér Griñó, el camino del Galeón, La Torre, Bajamar, Almalafa, el Serrallo y Borrasa.

El mantenimiento de estos caminos se lleva a cabo tanto con medios propios del Ayuntamiento como mediante el apoyo de los trabajadores incorporados a través del Programa de Fomento de Empleo Agrario del SEPE, que durante un periodo de tres meses realizan labores de limpieza, conservación y mejora en diferentes puntos del término municipal.