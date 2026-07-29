Polémica tras las reformas en el centro de salud Palleter por una señalización exclusivamente en valenciano

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que el centro de salud Palleter, en Castelló, ha instalado, una vez concluidas las obras de reforma del edificio, una nueva señalización interior redactada únicamente en valenciano para identificar las diferentes dependencias y servicios del centro. Entre los espacios señalizados se encuentran las salas de espera, las consultas, el área de Urgencias, los almacenes y otras estancias.

Según el sindicato, la decisión ha generado el malestar y las quejas de numerosos usuarios, que han expresado su disconformidad ante la falta de información en castellano. CSIF considera que esta circunstancia dificulta la orientación y la identificación de los distintos espacios para una parte de la población.

La organización sindical sostiene además que esta actuación contraviene la normativa autonómica vigente. En este sentido, recuerda la sentencia 319/2018 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que declaró contraria a derecho la rotulación exclusivamente en valenciano prevista en el Decreto 61/2017, de 12 de mayo, del Consell.

La señalización del centro de salud Palleter únicamente en valenciano. / Mediterráneo

La resolución establece que la señalización informativa de los edificios y centros públicos dependientes de la administración autonómica debe aparecer en las dos lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana. Esta obligación responde al principio constitucional y estatutario de cooficialidad del castellano y el valenciano y garantiza el derecho de la ciudadanía a utilizar cualquiera de las dos lenguas oficiales, evitando así un trato discriminatorio entre ambas.

"No estamos ante un debate lingüístico, sino ante una cuestión de cumplimiento de la legalidad y de respeto a los derechos de todos los ciudadanos", han señalado desde CSIF, que han recalcado que “la normativa es clara y no deja margen a interpretaciones: la señalización de los centros públicos debe estar disponible tanto en valenciano como en castellano".

El sindicato considera especialmente significativo que, después de llevarse a cabo una reforma integral del centro sanitario, no se haya aprovechado la renovación de la señalización para adaptarla a la normativa vigente. A juicio de CSIF, se trata de una situación que podría haberse evitado con una adecuada planificación.

Desde la organización sindical señalan que la Administración debe ser la primera en cumplir las normas que establece, por lo que califican de "incomprensible" que un centro sanitario público, tras estrenar unas instalaciones completamente renovadas, cuente con una señalización que, según denuncian, no respeta la regulación sobre el uso de las dos lenguas oficiales.

Imagen de la sala de espera y del almacén con los carteles en valenciano. / Mediterráneo

Ante esta situación, CSIF insta a la Conselleria de Sanidad a actuar con la mayor rapidez posible para corregir las deficiencias detectadas. Para ello, reclama que la cartelería actual sea sustituida o complementada de manera que toda la información destinada a los usuarios esté disponible tanto en valenciano como en castellano, de acuerdo con lo establecido por la legislación.

Asimismo, el sindicato pide que se lleve a cabo una revisión de las actuaciones desarrolladas en otros centros sanitarios con el objetivo de prevenir casos similares. CSIF considera necesario garantizar que toda la información pública proporcionada por la Administración sanitaria valenciana cumpla con los principios de legalidad y accesibilidad y permita una atención adecuada a todos los ciudadanos.