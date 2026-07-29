El PSPV lamenta el rechazo de sus enmiendas a los presupuestos de los patronatos municipales

El Grupo Municipal Socialista ha lamentado que el gobierno de Begoña Carrasco, con el apoyo de Vox, haya rechazado todas las enmiendas presentadas por el PSPV a los presupuestos de 2027 de los patronatos municipales de Deportes, Turismo y Fiestas. Unas propuestas centradas en redistribuir partidas para priorizar actuaciones que afectan directamente a la ciudadanía y reforzar la promoción de Castelló.

La portavoz socialista, Patricia Puerta, ha señalado que, "una vez más, el gobierno de Begoña Carrasco demuestra que entiende los presupuestos como un mero trámite", en lugar de aprovecharlos como una oportunidad para incorporar propuestas útiles para la ciudad. Puerta ha defendido que las enmiendas presentadas por el PSPV no buscaban confrontar, sino mejorar las cuentas municipales y reforzar ámbitos como el deporte, el turismo y las fiestas. Sin embargo, ha criticado que PP y Vox hayan vuelto a imponer el rodillo y rechazar cualquier aportación planteada por la oposición.

En el Patronato de Deportes, el PSPV planteó destinar más recursos a las becas para deportistas de élite, al deporte adaptado, al deporte base, a las actividades deportivas dirigidas a personas adultas y al apoyo a los clubes. Estas mejoras se financiarían mediante la reducción de partidas destinadas a protocolo, publicidad y estudios técnicos.

Patricia Puerta, portavoz del Grupo Municipal Socialista. / Mediterráneo

En el Patronato de Turismo, el grupo socialista había defendido un modelo centrado en reforzar la promoción directa del destino mediante iniciativas como el Festival de Yoga, las rutas guiadas, la dinamización y accesibilidad de las playas, los eventos gastronómicos, la asistencia a ferias y congresos, la promoción turística o la recuperación del convenio con Harley-Davidson Big Twin Club España. Además, el PSPV había insistido en la necesidad de que las oficinas Tourist Info fueran atendidas por personal propio, en lugar de continuar apostando por la privatización, una política que, según ha señalado Patricia Puerta, “algo que ya sabemos que es marca de la casa del Partido Popular”.

Respecto al Patronato de Fiestas, las enmiendas del PSPV buscaban reforzar los actos y el patrimonio festivo de Castelló mediante la creación de una partida destinada a impulsar el futuro Museo-Arxiu-Biblioteca de la Festa, el incremento de la dotación de la Romeria i Tornà, el impulso de la Encesa de Gaiates, la mejora de la financiación de la Gaiata de la Ciutat, el aumento de los Premios Magdalena, el refuerzo de la pirotecnia y la ampliación del presupuesto destinado a las Fiestas de Sant Pere.

Todas estas propuestas, según ha explicado la portavoz socialista, se financiarían mediante la reducción de partidas destinadas a propaganda, al considerar el PSPV que existen otras prioridades más importantes para la ciudadanía y para la promoción de Castelló.

Pacto Local por el Empleo

Por lo que respecta al Consorcio del Pacto Local por el Empleo, el grupo socialista ha destacado el recorte global de más de 335.000 euros respecto al presupuesto del actual ejercicio, una reducción que, según ha señalado Patricia Puerta, demuestra el poco interés del gobierno municipal por impulsar la formación y la búsqueda activa de empleo. Además, de los 926.000 euros que contempla el presupuesto total, más de 919.000 euros se destinan a gastos de personal, por lo que, según explica la portavoz socialista, resultaba inviable plantear cualquier enmienda.

La portavoz socialista ha lamentado que Carrasco vuelva a desaprovechar la oportunidad de mejorar unos presupuestos mediante propuestas constructivas y elaboradas teniendo en cuenta las necesidades reales de Castelló. Puerta ha criticado que "el PP y Vox prefieren gobernar solos, sin escuchar y sin aceptar ninguna aportación, aunque sea beneficiosa para la ciudad".