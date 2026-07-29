Estos son los oasis climáticos para combatir las olas de calor en Castelló

El concejal de Patrimonio, Vicent Sales, ha presentado en rueda de prensa una red de oasis y espacios climáticos en la ciudad de Castelló. Se trata de una iniciativa pionera a nivel municipal, cuya puesta en marcha fue anunciada por la propia alcaldesa, Begoña Carrasco, durante la celebración del pasado pleno municipal.

Sales ha señalado que el objetivo de esta red “es el de ofrecer alternativas frescas y seguras y proteger a la ciudadanía ante las continuas olas de calor que se vienen sufriendo desde el pasado mes de junio”. En este sentido, el edil ha destacado que ha sido el gobierno de la alcaldesa Begoña Carrasco el que, ante la situación generada este año por las elevadas temperaturas mantenidas durante semanas, ha decidido impulsar por primera vez esta iniciativa en la ciudad.

Mapa interactivo en la web municipal

El concejal ha explicado que, con el objetivo de facilitar a los vecinos la localización de estos espacios de resguardo frente al calor, a partir de la próxima semana podrán consultar en la página web del Ayuntamiento cuál es el oasis climático más cercano a sus domicilios. Para ello, se pondrá a disposición de la ciudadanía un mapa interactivo y geolocalizado que permitirá identificar fácilmente estas zonas.

Lugares climatizados, zonas arboladas y donde rehidratarse

Sales ha explicado que esta nueva red “combina oasis climáticos en recintos cerrados dotados de aire acondicionado, agua potable y zonas donde sentarse y descansar, junto con espacios climáticos al aire libre ubicados en zonas de sombra donde poder estar a una temperatura menor que la del exterior”. Entre los lugares seleccionados se encuentran espacios culturales, dependencias municipales y centros de Gente Mayor, además de parques y jardines con zonas arboladas y fuentes públicas que permiten a los ciudadanos hidratarse.

El concejal ha concretado que “en total se han incluido hasta 36 puntos”, lo que convierte esta iniciativa en una actuación sin precedentes en la capital de la Plana. En este sentido, el edil ha insistido en que hasta ahora el Ayuntamiento no había habilitado este tipo de espacios para la ciudadanía, siendo el único antecedente la iniciativa impulsada por el Institut Valencià de Cultura en el Auditori i Palau de Congressos.

Asimismo, Vicent Sales ha señalado que, al tratarse de una experiencia piloto que se pone en marcha por primera vez desde el Consistorio, tanto los horarios como los servicios disponibles se ampliarán de forma progresiva, atendiendo a la demanda y a las necesidades que vayan planteando los vecinos.

El concejal de Patrimonio ha detallado los diferentes puntos que, por el momento, forman parte de este mapa interactivo, en el que se incluyen edificios y espacios municipales, parques y jardines, así como fuentes de agua potable refrigerada.

Este mapa muestra los oasis climáticos de Castelló, proporcionando información sobre su ubicación y características.

Edificios municipales

Así, el concejal ha mencionado que “en cuanto a dependencias municipales, forman parte de este mapa de oasis climáticos lugares como: Espai de Lectura Primer Molí; Tenencia Alcaldía Norte (Primer Molí) Espai de Lectura San Agustún y San Marcos; Espai de Lectura Manuel Azaña; Espai de Lectura Censal; Tenencia Alcaldía Sur; Palau de la Festa; Patronat d’Esports; Edifici Borrull; Tenencia Alcaldía Este (Patronat Esports); Espai de Lectura Antiga Estació; Espai de Lectura Centre Urban; Tenencia Alcaldía Oeste (Maset Blau); Menador; CEAC; Palau Municipal; Quatre Cantons; Negociado Interculturalidad; Museu de la Mar; Planetari; Espai de Lectura Joan B. Campos, Centre La Panderola y la Tenencia Alcaldía del Grao”.

Parques y espacios naturales

Por otro lado, los espacios naturales urbanos que han sido catalogados hasta el momento como “oasis climáticos” son los de: Parque Ribalta; Parque del Geologo Jose Royo Gomez; Parque Mérida; Pont de Ferro; Parque Rafalafena; Parque de la Botánica Carmen Albert; El Pinar y Parque de la Panderola en el Grao.

Fuentes refrigeradas

También se han incluído dentro de este nuevo mapa, las ubicaciones donde se encuentran las nuevas fuentes de agua potable refrigerada que ha instalado recientemente el Ayuntamiento de Castellón en colaboración con FACSA, que están localizadas en: plaza Fadrell; Paseo Buenavista; Plaza del Mercadillo (junto al Ayuntamiento); avenida Capuchinos y junto al Planetari de Castelló.

Asimismo, el concejal de Patrimonio ha querido hacer un llamamiento a la ciudadanía para extremar las precauciones y actuar con sentido común durante los episodios de calor extremo y las olas de calor que se están registrando este verano. Desde el equipo de gobierno se aconseja evitar las salidas al exterior durante las horas de mayor intensidad térmica, beber agua con frecuencia y utilizar ropa ligera y adecuada para las altas temperaturas. Del mismo modo, el edil ha recordado que “en caso de encontrarse indispuestos a causa de las elevadas temperaturas, los vecinos tienen a su entera disposición esta red de oasis climáticos municipales para recuperarse y proteger su salud”.