Casi cien comercios del centro de Castelló 'se traspasan'. ¿Qué ha pasado?

Casi un centenar de comercios del centro de Castelló, pertenecientes a la Asociación Espai Comercial, se traspasan. Y lo hacen desde este jueves y hasta el fin de semana. Según ha explicado la presidenta de Espai Comercial, Rosario Brocal, al periódico Mediterráneo, la entidad comercial y sus socios han decidido unirse a la campaña comercial nacional colocando un cartel anunciando su traspaso "por la asfixia económica, por las cuotas mensuales, pagos trimestrales, impuestos..." con el fin de visibilizar las dificultades que está atravesando este sector en el casco urbano de la capital de la Plana y que se prolongará desde este jueves y hasta el fin de semana.

Comercio participante en la campaña. / Mediterráneo

"El objetivo es que tenemos que ayudar al pequeño comercio para que Castellón se revitalice porque si no hay comercios abiertos ni compras en ellos, las calles se quedan vacías", ha dicho Brocal, quien ha destacado que estos establecimientos ofrecen calidad y variedad de precios y productos. "El centro tiene que estar animado, con gente y potenciar el pequeño comercio que atraviesa grandes dificultades con pocas ventas e impuestos altos", ha proseguido la representante comercial, quien ha denunciado que les "asfixian con los pagos, de ahí la importancia de esta campaña a la que nos hemos sumado en Castellón".

Otro comercio con el cartel. / Mediterráneo