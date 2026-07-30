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Los jóvenes tendrán otro Casal Jove en Castelló. La fecha y todas las novedades

Lo ha anunciado la edila de Juventud en el pleno de este jueves

Imagen del Casal Jove del Grau de Castelló.

Imagen del Casal Jove del Grau de Castelló. / Mediterráneo

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Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Castelló tendrá otro Casal Jove que se sumará al que ya presta servicio en el Grau, tal y como ha confirmado este jueves la concejala de Juventud, Ester Giner, en el transcurso del pleno de este jueves que se ha celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento de la capital de la Plana.

La concejala ha realizado el anuncio durante la intervención que ha realizado en el turno donde se ha debatido la moción del grupo municipal Compromís para garantizar la continuidad de los centros de participación de la juventud en la ciudad de Castellón. Según ha explicado Giner este nuevo servicio para la juventud castellonense se ubicará en un local alquilado y a partir de 2027. Mientras, el Ayuntamiento habilitará en septiembre una sala en el Menador como Espai Jove para el uso de los más jóvenes de la ciudad.

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