Celebraciones marineras
María Gómez Vicente y Martina Boix Martí, reinas de las fiestas de Sant Pere del Grau de Castelló 2027
Yahir Fernández de Marcos Llorens ha sido nombrado presidente infantil y la nueva presidenta de la Comisión de Fiestas y de la gaiata 12 es Lidia Gómez Vicente
Cuando ha transcurrido una semana de la elección de las reinas de las fiestas de Castelló, el Grau ya tiene también máximas representantes para las fiestas de Sant Pere 2027. La Comisión de Fiestas ha hecho pública este jueves la elección que ha recaído en María Gómez Vicente como reina de las celebraciones en honor al santo marinero; Martina Boix Martí, como reina infantil; y Yahir Fernández de Marcos Llorens como presidente infantil.
Se da la circunstancia de que también ha cambiado la presidencia de la Comisión de Fiestas y Lidia Gómez Vicente ha sustituido a Miguel Valerino, tras varios años al frente de la entidad y de la gaiata 12 El Grau. María Gómez y Martina Boix serán también las madrinas de la gaiata 12 para las fiestas de Castelló de 2027 y Yahir Fernández de Marcos, el presidente infantil.
La reina de las fiestas del Grau para el próximo año es hermana de la nueva presidenta y pertenece a una familia muy vinculada a las Grau y al distrito marítimo, al igual que los representantes infantiles. Además, Martina Boix es hija de Nacho Boix, gerente del conocido restaurante La Tasca del Puerto, y nieta de Reme Domínguez.
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