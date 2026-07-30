El pleno de Castelló mueve ficha para renovar la Pérgola y eliminar el amianto

El pleno del Ayuntamiento de Castelló ha movido ficha este jueves para la reforma de la Pérgola con el inicio del proceso, con los votos a favor del PP y Vox y en contra del PSOE y Compromís, para modificar la ficha que hace referencia a este espacio en el Plan General con el fin de rehabilitar el edificio, actualmente en desuso. Así, y pese a que la aprobación definitiva correrá a cargo de la Comisión Territorial de Urbanismo de la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento ha acordado someter esta documentación a información pública durante 45 días para avanzar en la transformación del emblemático inmueble ubicado en el parque Ribalta y convertirlo en un espacio para actividades ciudadanas, congresos o encuentros profesionales con presupuesto de la Unión Europea.

Una aprobación que ha enfrentado a la facción de la derecha y a la de la izquierda que han manifestado sus desacuerdos, ya que el proceso de rehabilitación de la Pérgola comenzó en el mandato previo con el anterior gobierno progresista si bien las diferencias en el gobierno autonómico hicieron que la reforma se paralizara. Así lo ha manifestado el concejal del PP Vicent Sales, quien ha echado en cara a la oposición de que esta situación "es uno de los empastres más sonados del PSOE y Compromís que obligó a indemnizar a la empresa adjudicataria del proyecto con casi 60.000 euros". Además, Sales ha recordado que el anterior ejecutivo "pedía reformar el edificio al mismo tiempo que solicitaba la demolición del mismo porque así estaba en el catálogo pero ahora, con nosotros, la Pérgola se adecuará y se rehabilitará porque tenemos la autorización de la Conselleria de Cultura y es un edificio necesario para la ciudad". En el mismo sentido se ha pronunciado la concejala de Vox Arantxa Miralles, quien ha destacado que con esta modificación del Plan General "se elimina que la Pérgola sea un elemento impropio del parque Ribalta y su demolición". "Queremos conservar el patrimonio y adaptarlo para que sea útil, modernizarlo e integrarlo en el parque", ha continuado Miralles tras destacar la necesidad de "devolverlo a los ciudadanos".

Un momento del pleno de este jueves. / Mediterráneo

Mientras, el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha defendido que la ciudad necesita un espacio en el centro "pero no a costa del parque Ribalta --que tiene un gran valor patrimonial--, del modelo urbanístico de ganar dinero porque ustedes ya lo partieron en dos porque querían que por allí pasar el TRAM y lo la Justicia no lo permitió". Ha recordado, también que este parque fue declarado conjunto artístico en 1981. Por su parte, el concejal socialista José Luis López ha explicado el motivo por el que han votado en contra que lo ha resumido en que la ficha calificó el edificio como elemento impropio del parque, resultado de un trabajo riguroso y técnico, que altera lo valores patrimoniales del parque; en que una modificación así necesita de diálogo y consenso y no se ha tenido "esa voluntad"; y en que esta decisión "abre hoy un precedente peligroso porque los catálogos se convertirán en documentos según las necesidades de cada gobierno".

La lucha contra el amianto y los incendios unen a la corporación

Por otra parte, el pleno ha aprobado la segunda modificación de crédito por valor de 3.059.473,12 euros tras rechazar las dos enmiendas de los socialistas y las tres de los valencianistas, y ha dado luz verde por unanimidad a la solicitud de adhesión de la ciudad de Castelló a la Asociación Española de Destinos para la Promoción del Turismo Gastronómico para posicionar la gastronomía de la Plana.

La lucha contra el amianto y los incendios han unido este jueves a la corporación. En primer lugar, a través de una moción del PSOE que ha sido aprobada por unanimidad para la creación del Plan Municipal Castelló sense amiant y, en segundo lugar, con la declaración institucional también presentada por los socialistas y que han apoyado el PP, Vox y Compromís para reclamar ayudas destinadas a la eliminación de amianto en edificaciones, explotaciones agrícolas, ganaderas e industriales. Tanto la edila Vera Bou (Compromís) como Mónica Barabás (PSOE) y Sergio Toledo (PP) han destacado la necesidad de proteger la salud pública porque la retirada de amianto es una obligación legal y un reto que las administraciones "debemos afrontar".

Finalmente el pleno también ha dado luz verde por unanimidad a garantizar el cumplimiento de los derechos laborales de los repartidores de paquetería y mensajería y han instado al Gobierno de España y a la Generalitat a reforzar la lucha contra los incendios. A este respecto, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y a la que se han unido todos los grupos, ha iniciado la sesión con palabras de apoyo a los vecinos de los municipios afectados "por el voraz incendio" de la Vall d'Uixó y ha dado las gracias a las instituciones, medios y fuerzas de seguridad y bomberos municipales además de mostrar su solidaridad.