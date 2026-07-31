Acceso gratuito y cuatro días de programación: así será el Big Twin 2026

El Pinar del Grao ha sido este viernes el escenario para presentar oficialmente Big Twin Spain 2026, una nueva edición del histórico encuentro motero que evoluciona para convertirse en un evento abierto a todos los públicos, sin renunciar a la esencia biker que lo ha consolidado como una cita de referencia durante más de 40 años.

El acto ha contado con la participación de la teniente de alcalde del Grao, Ester Giner; la concejal de Turismo, Arantxa Miralles; y representantes de la organización, quienes han presentado la programación completa de esta edición, que tendrá lugar del 10 al 13 de septiembre.

Ester Giner ha puesto en valor la importancia de Big Twin para el distrito marítimo, destacando que se trata de una cita emblemática estrechamente ligada a la identidad del Grau. En este sentido, ha recordado que durante más de cuatro décadas "el rugido de las motos ha formado parte de la programación del Grau" y que, un año más, el Pinar volverá a convertirse en punto de encuentro con música, ambiente y convivencia.

Giner también ha señalado que el Pinar ofrece un entorno privilegiado para celebrar un evento de estas características, permitiendo reunir durante cuatro días a moteros, vecinos y familias. Asimismo, ha reafirmado el respaldo del Ayuntamiento a una cita muy esperada que contribuye a mantener vivo el Grau y a reforzar su programación a lo largo de todo el año.

Por su parte, la concejal de Turismo, Arantxa Miralles, ha destacado que la cita genera en el Grau, un "importante impacto turístico y económico”. Asimismo, ha puesto en valor la apuesta de la organización por reforzar el carácter familiar del evento, ampliando así su atractivo para que los vecinos y visitantes disfruten de unas jornadas que asegura que son un beneficio "al comercio, la hostelería y la proyección turística de Castellón".

Durante cuatro días, el Pinar reunirá conciertos de rock, rutas moteras, Bike Show, un gran market comercial, food trucks, zona gastronómica, talleres, actividades familiares y una amplia zona infantil, configurando una propuesta pensada tanto para la comunidad motera como para familias, vecinos y visitantes.

Acceso gratuito al recinto

Entre las novedades más destacadas de esta edición se encuentra la apertura de Big Twin al público general. La entrada al recinto será gratuita para quienes accedan a pie, que podrán disfrutar de toda la programación del evento, incluyendo los conciertos, el market, la oferta gastronómica, las actividades familiares, la zona kids, el Bike Show y el resto de propuestas.

La organización ha aclarado que tanto el aparcamiento destinado a motocicletas como el área de acampada funcionarán de manera independiente y requerirán inscripción previa. Estos servicios están pensados especialmente para los participantes que se desplacen en moto, con el objetivo de ofrecer un espacio seguro y vigilado para sus vehículos durante el evento.

Obús y Lujuria lideran el cartel musical

La música volverá a ser uno de los grandes protagonistas de Big Twin con un cartel encabezado por Obús y Lujuria, acompañado por Love Factory, Five, The Dirty, Mind Game, Back to Hills, Resilientes, Simago Lemons y Dusting.

Todos los conciertos tendrán lugar dentro del recinto del evento y estarán incluidos en el acceso gratuito para el público.

Un evento que crece sin perder su identidad

Con el lema “El rugido se vive en familia”, Big Twin Spain 2026 conserva su vínculo con la cultura custom y el mundo biker, pero apuesta este año por una propuesta más amplia y accesible. El Pinar del Grau se transformará durante cuatro días en un punto de encuentro para todos los públicos, donde la pasión por las motos convivirá con la música, la gastronomía y diferentes opciones de ocio al aire libre.

Desde la organización, Enrico Grossi destaca que la esencia motera seguirá siendo una parte fundamental del evento, aunque la intención es abrirlo a un público mucho más amplio. La nueva edición busca que cualquier persona pueda acercarse al Pinar y conocer de cerca el ambiente de Big Twin, con una programación que combina motos, conciertos, gastronomía y actividades, ofreciendo una experiencia que va más allá de una concentración motera convencional.

Servicios para motoristas

La organización habilitará un parking vigilado para motocicletas y zona de acampada equipada con baños, duchas y servicios para quienes deseen vivir el evento durante los cuatro días.

Como reconocimiento a las motos clásicas, las motocicletas matriculadas antes de 1984 dispondrán de acceso gratuito al parking de motos.

Asimismo, los participantes que opten por la acampada podrán permanecer durante todo el evento mediante un sistema de fianza, que será devuelta íntegramente al abandonar la zona el domingo conforme a las condiciones establecidas por la organización.