Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Invasión en CeutaOrigen del incendio'Caseta milagro'Donde MarisaPelotas de MaciánDos aperturasPunto negroGrand PrixCampeón en Castellón
instagramlinkedin

Consejo del paraje de la Magdalena

Castelló colaborará con los municipios afectados por el incendio en la reforestación de la Serra d'Espadà

El Ayuntamiento contactará con los consistorios para conocer las necesidades de cada zona y determinar las especies más adecuadas para su recuperación

Reunión del Consejo de Participación del Paraje Natural Municipal de la Magdalena

Reunión del Consejo de Participación del Paraje Natural Municipal de la Magdalena / MEDITERRÁNEO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ramón Pérez

Castelló

El Ayuntamiento de Castelló colaborará con los municipios afectados por el incendio forestal de la Vall d'Uixó, que ha afectado a la Serra d'Espadà, en los futuros trabajos de reforestación de las zonas dañadas por el fuego.

El anuncio se ha realizado durante la reunión del Consejo de Participación del Paraje Natural Municipal de la Magdalena, presidida por el concejal de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gonzalo Romero, y en la que también han participado la directora territorial de Educación y Cultura, María Esteve, y técnicos municipales.

"Al lado de las localidades hermanas"

Romero ha explicado que "Castellón estará al lado de nuestros municipios hermanos afectados por este grave incendio. Nos pondremos en contacto con sus ayuntamientos para conocer sus necesidades y estudiar qué especies son las más adecuadas para cada zona, de manera que nuestra colaboración sea útil, coordinada y adaptada a las características de cada espacio natural".

"Además de colaborar en la recuperación ambiental, debemos reforzar la sensibilización y la concienciación sobre la importancia de proteger nuestros montes y prevenir los incendios forestales. La conservación de nuestro patrimonio natural es una responsabilidad compartida y requiere la implicación de las administraciones y de toda la ciudadanía", ha señalado.

La colaboración municipal se concretará una vez se mantengan las conversaciones con los municipios afectados y se determinen las necesidades de cada término municipal, así como el tipo y el número de ejemplares necesarios para favorecer la recuperación de las áreas calcinadas.

Actuaciones de renaturalización en la Magdalena

Durante la reunión también se han abordado las próximas actuaciones previstas en el paraje natural de la Magdalena, entre las que se encuentra la futura plantación de ejemplares de especies autóctonas propias del bosque mediterráneo.

La elección de estas especies permitirá garantizar una mejor adaptación al terreno y favorecer la biodiversidad del paraje. Asimismo, contribuirá a incrementar la cobertura vegetal, proteger el suelo frente a la erosión y reforzar la capacidad del entorno para afrontar los periodos de altas temperaturas y escasez de precipitaciones.

Esta actuación se integra en la estrategia municipal dirigida a incrementar la presencia de vegetación, generar espacios de sombra y avanzar hacia un modelo de ciudad más verde, saludable y preparada frente al cambio climático.

Noticias relacionadas y más

Desde el inicio de la legislatura, el Ayuntamiento ha plantado cerca de 2.300 árboles en diferentes puntos del término municipal. Esta línea de trabajo incluye también el proyecto Castellón Naturaleza en Red, dotado con 3.499.691 euros y financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, así como la transformación del Censal Parc en un gran bosque urbano y oasis climático.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Bombazo' de la hostelería en el PAU Censal de Castelló: abre un conocidísimo restaurante
  2. Fallece Paco 'El Tito', el castellonense más querido en los sanfermines de Pamplona
  3. Cierra un conocido comercio del centro de Castelló: 'La culpa es de la venta online y los centros comerciales
  4. Los vecinos de la Marjaleria de Castelló pasan a la acción y harán manifestaciones periódicas enfrente de la vivienda para 'echar' a los okupas
  5. Vuelco en la situación de las tascas de Castelló: el ayuntamiento propone el fin de la ZAS tras 16 años
  6. Localizan el origen de la mancha roja que ha cerrado al baño la playa del Serradal de Castelló
  7. Cogida en el 'bou al carrer' del Grau: susto para un aficionado de 52 años
  8. Novedades sobre los okupas de la Marjaleria de Castelló: de una sanción de 200 euros a la luz y el agua

Castelló colaborará con los municipios afectados por el incendio en la reforestación de la Serra d'Espadà

Castelló colaborará con los municipios afectados por el incendio en la reforestación de la Serra d'Espadà

Si ves policías franceses en Castelló, este es el motivo

Si ves policías franceses en Castelló, este es el motivo

Vivienda: luz verde a la construcción de otros 207 pisos (43 de ellos de alquiler). Estas son las seis zonas de Castelló donde se encuentran

Vivienda: luz verde a la construcción de otros 207 pisos (43 de ellos de alquiler). Estas son las seis zonas de Castelló donde se encuentran

Quinta desokupación de una vivienda en Castelló en el último mes. ¿Dónde ha sido?

Quinta desokupación de una vivienda en Castelló en el último mes. ¿Dónde ha sido?

Casi cien comercios del centro de Castelló 'se traspasan'. ¿Qué ha pasado?

Casi cien comercios del centro de Castelló 'se traspasan'. ¿Qué ha pasado?

Un clásico de la restauración de Castelló dice adiós

Un clásico de la restauración de Castelló dice adiós

El PSPV carga contra Carrasco por destinar 9.000 euros al alquiler social y elevar el gasto en propaganda

Estas son las medidas para mejorar la seguridad vial en la N-340 tras los últimos accidentes mortales en Castelló

Estas son las medidas para mejorar la seguridad vial en la N-340 tras los últimos accidentes mortales en Castelló
Tracking Pixel Contents