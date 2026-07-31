Castelló colaborará con los municipios afectados por el incendio en la reforestación de la Serra d'Espadà

El Ayuntamiento de Castelló colaborará con los municipios afectados por el incendio forestal de la Vall d'Uixó, que ha afectado a la Serra d'Espadà, en los futuros trabajos de reforestación de las zonas dañadas por el fuego.

El anuncio se ha realizado durante la reunión del Consejo de Participación del Paraje Natural Municipal de la Magdalena, presidida por el concejal de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gonzalo Romero, y en la que también han participado la directora territorial de Educación y Cultura, María Esteve, y técnicos municipales.

"Al lado de las localidades hermanas"

Romero ha explicado que "Castellón estará al lado de nuestros municipios hermanos afectados por este grave incendio. Nos pondremos en contacto con sus ayuntamientos para conocer sus necesidades y estudiar qué especies son las más adecuadas para cada zona, de manera que nuestra colaboración sea útil, coordinada y adaptada a las características de cada espacio natural".

"Además de colaborar en la recuperación ambiental, debemos reforzar la sensibilización y la concienciación sobre la importancia de proteger nuestros montes y prevenir los incendios forestales. La conservación de nuestro patrimonio natural es una responsabilidad compartida y requiere la implicación de las administraciones y de toda la ciudadanía", ha señalado.

La colaboración municipal se concretará una vez se mantengan las conversaciones con los municipios afectados y se determinen las necesidades de cada término municipal, así como el tipo y el número de ejemplares necesarios para favorecer la recuperación de las áreas calcinadas.

Actuaciones de renaturalización en la Magdalena

Durante la reunión también se han abordado las próximas actuaciones previstas en el paraje natural de la Magdalena, entre las que se encuentra la futura plantación de ejemplares de especies autóctonas propias del bosque mediterráneo.

La elección de estas especies permitirá garantizar una mejor adaptación al terreno y favorecer la biodiversidad del paraje. Asimismo, contribuirá a incrementar la cobertura vegetal, proteger el suelo frente a la erosión y reforzar la capacidad del entorno para afrontar los periodos de altas temperaturas y escasez de precipitaciones.

Esta actuación se integra en la estrategia municipal dirigida a incrementar la presencia de vegetación, generar espacios de sombra y avanzar hacia un modelo de ciudad más verde, saludable y preparada frente al cambio climático.

Desde el inicio de la legislatura, el Ayuntamiento ha plantado cerca de 2.300 árboles en diferentes puntos del término municipal. Esta línea de trabajo incluye también el proyecto Castellón Naturaleza en Red, dotado con 3.499.691 euros y financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, así como la transformación del Censal Parc en un gran bosque urbano y oasis climático.