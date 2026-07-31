Comercio
Un clásico de la restauración de Castelló dice adiós
Cierra sus puertas tras 20 años prestando servicio a la ciudadanía
Un clásico de la restauración de Castelló cierra sus puertas tras 20 años prestando servicio a la ciudadanía con sus desayunos, almuerzos, comidas, cafés o celebraciones en el centro de la capital de la Plana.
Tal y como han explicado desde la gerencia de la empresa en sus redes sociales, "este negocio ha sido mucho más que un bar. Ha sido nuestra casa, el lugar donde hemos visto crecer a familias enteras, donde muchos clientes se convirtieron en amigos y donde hemos intentado que cada persona que cruzara la puerta se sintiera como en casa" y da las gracias a los clientes por la "confianza, cariño y acompañamiento durante todos estos años".
"Nos despedimos con el corazón lleno de recuerdos y con la satisfacción de haber dado lo mejor de nosotros cada día", afirman desde Donde Marisa, que ha dicho adiós en la calle Sanchis Albella.
El local donde se ha ubicado hasta ahora la conocida bocatería se traspasa y pone fin a una veintena de años en Castelló.
Hay que recordar que, frente a este cierre, y tal y como publica este viernes el periódico Mediterráneo, abrirá otro establecimiento la panadería Macián, muy conocida por sus famosas pelotas de fraile, en el local del antiguo Donelio's, en la avenida Casalduch esquina con la calle Godofredo Buenosaires.
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