El dulce más típico de Castelló da el salto: las famosas pelotas de fraile de Macián estrenan nuevo local

El dulce más típico de Castelló, las pelotas de fraile de Macián, estrenará un nuevo local y el espacio elegido por Pedro Macián y Marimen Sidro son unas instalaciones también muy queridas por los castellonenses y que llevaban a la venta unos meses. Si bien el propietario de esta planta baja había recibido ofertas para la construcción de viviendas, él siempre se mostró partidario de que acogieran algún comercio y ahora lo hará esta emblemática familia de soca.

Rollos rellenos de cabello de ángel preparados para entrar en el horno. / P. A.

Así, el acuerdo entre los compradores y el propietario de la planta baja dará como resultado que la panadería Macián --actualmente en la calle Mayor desde los años 50-- abra otro comercio, esta vez en la avenida Casalduch, donde antes estaba la afamada cafería Donelio's, según ha confirmado Pedro Macián Sidro al periódico Mediterráneo. Las afamadas pelotas de fraile que la panadería Macián pone al servicio de los castellonenses y visitantes, junto a otros productos artesanos y también los conocidos rollos de cabello de ángel, sitúan a este establecimiento en el top de la gastronomía y ahora ampliará sus servicios al distrito este de Castelló.

Local del antiguo Donelio's donde abrirá un nuevo establecimiento la panadería Macián en Castelló. / P. A.

Según explica Macián Sidro, hace dos años ya ampliaron la tienda de la calle Mayor para ofrecer más servicio además de la bollería o las tradicionales cocas o pan. Sin embargo, panadería Macián comenzó su andadura en 1947 en Castelló en la calle la Unión para abrir posteriormente en el centro de la ciudad. "Fueron mis abuelos los que comenzaron el negocio que luego siguieron mis padres y ahora lo continuamos", ha detallado Pedro Macián Sidro, la tercera generación de esta saga.

Los trabajadrores de la panadería elaborando los productos, este jueves. / P. A.

En el nuevo establecimiento de la avenida Casalduch esquina con la calle Godofredo Buenosaires venderán los mismos productos que ahora y donde no faltarán las famosas pelotas de fraile y que elaboran cada día tal y como este jueves ha podido comprobar in situ este diario. "Siempre estuvimos estudiando la posiblidad de ampliar el negocio en otro lugar y surgió esta opción que aceptamos porque el sitio es muy bueno", ha continuado Pedro Macián, quien también ha destacado que las obras de reforma del nuevo local "comenzarán cuanto antes para poder abrir el primer semestre del 2027 aproximadamente".