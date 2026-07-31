Estas son las medidas para mejorar la seguridad vial en la N-340 tras los últimos accidentes mortales en Castelló

Los últimos accidentes mortales en el tramo de la N-340 a su paso por el entorno de la ermita de la Magdalena ha obligado a las administraciones a reforzar la seguridad y, tal y como se ha determinado en la reunión que han mantenido la alcaldesa de Castelló; Begoña Carrasco; la subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls; y los responsables de la Jefatura Provincial de Tráfico y de la Unidad Provincial de Carreteras del Estado, las administraciones competentes valorarán la instalación de señalética luminosa así como el refuerzo de los sistemas de control de velocidad como un radar de control de velocidad en este tramo de la N-340 e incrementarán la presencia de controles por parte de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Durante el encuentro a cuatro bandas, que se ha celebrado en la sede de la Subdelegación del Gobierno de Castellón, los responsables de Tráfico y de Carreteras han expuesto los diferentes estudios y análisis realizados en el ámbito de sus respectivas competencias cuyos datos arrojan que el tramo presenta unas condiciones adecuadas de señalización, conservación, mantenimiento y visibilidad, sin que se hayan detectado deficiencias en la infraestructura que puedan vincularse directamente con los siniestros registrados.

Reunión de la subdelegada del Gobierno, la alcaldesa de Castelló y los representantes de Tráfico y Carreteras en la provincia. / Mediterráneo

No obstante, y ante la gravedad de los accidentes ocurridos en los últimos meses, los responsables locales, provinciales y nacionales han acordado estudiar el refuerzo de las medidas de prevención y vigilancia con el objetivo de reducir los riesgos y mejorar la seguridad de las personas usuarias de la vía.

En este sentido, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha querido subrayar que “el objetivo de este encuentro es el de poder plantear soluciones en materia de seguridad vial para la carreretera N-340, que mejoren la seguridad de las personas que circulan por este vial, muy utilizado tanto por castellonenses como por turistas, y que eviten sucesos como el trágico accidente del pasado mes de junio en el que cuatro personas fallecieron en el tramo cercana al entorno de la ermita de la Magdalena”.

Carrasco ha hecho hincapié en que “desde el Gobierno de la ciudad vamos a trabajar de manera conjunta con la Subdelegación para poner en marcha medidas que reduzcan la siniestralidad de esta carretera, ya sean a través de la mejora de la señalética luminosa en este vial o mediante el refuerzo de los controles de tráfico en la zona, como se ha expuesto en la reunión”.

¿Habrá más alumbrado?

Con respecto a la incorporación de alumbrado de este tramo, los responsables de la Unidad de Carreteras han explicado que, de acuerdo con la Orden Circular 36/2015 de la Dirección General de Carreteras, las carreteras convencionales no se iluminan con carácter general, salvo que concurran determinadas circunstancias relacionadas con la intensidad del tráfico, la concentración de accidentes o el porcentaje de siniestros registrados durante la noche. Y este punto, en la actualidad, no está considerado como Tramo de Concentración de Accidentes y no reúne los requisitos técnicos establecidos por la normativa estatal para justificar la puesta en servicio del alumbrado.

La subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls, ha destacado, por su parte, que “los estudios técnicos no han detectado problemas de señalización, mantenimiento o visibilidad en el tramo, pero la gravedad de los últimos siniestros exige reforzar la prevención, la vigilancia y la coordinación entre administraciones”. “El incremento de los controles y la petición para estudiar la instalación de un radar son medidas concretas que buscan mejorar la seguridad y reducir las conductas de riesgo”, ha concluido la representante del Gobierno nacional.