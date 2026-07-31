El PSPV carga contra Carrasco por destinar 9.000 euros al alquiler social y elevar el gasto en propaganda

El Grupo Municipal Socialista de Castelló ha criticado la aprobación por parte del gobierno de Begoña Carrasco de la segunda modificación de créditos del presupuesto de 2026, cercana a los tres millones de euros, porque "vuelve a demostrar que la vivienda no está entre las prioridades del Partido Popular".

La portavoz socialista, Patricia Puerta, ha lamentado que el ejecutivo local haya rechazado todas las enmiendas presentadas por la oposición, una decisión que, a su juicio, confirma que "el gobierno de Carrasco sigue instalado en el rodillo, sin voluntad de diálogo ni de alcanzar consensos para mejorar unos presupuestos claramente insuficientes".

Puerta ha denunciado que el Ayuntamiento mantiene únicamente 9.000 euros para ayudas al alquiler social mientras miles de familias de Castelló tienen cada vez más dificultades para acceder a una vivienda. "No se puede proclamar que esta es la legislatura de la vivienda y, al mismo tiempo, destinar una cantidad testimonial a ayudar a quienes más lo necesitan", ha señalado.

Por ello, el PSPV propuso incrementar en 792.000 euros las ayudas al alquiler mediante una redistribución de partidas que consideran prescindibles. La iniciativa, sin embargo, fue rechazada por el equipo de gobierno. "Frente a la propaganda, nosotros elegimos apoyar a las familias", ha afirmado la portavoz socialista.

Patricia Puerta es portavoz socialista en Castelló. / Mediterráneo

Los socialistas también han censurado que el PP vuelva a aumentar el gasto en publicidad institucional. Tras ampliar esta partida en 400.000 euros hace apenas unos meses, la modificación aprobada incorpora ahora otros 342.000 euros, elevando la inversión destinada a comunicación institucional por encima de los 1,2 millones de euros. "Mientras las ayudas al alquiler siguen siendo testimoniales, el gobierno de Carrasco continúa reforzando su maquinaria de propaganda para dar color a su ‘book’ de fotos y vender una gestión que no responde a los problemas reales de la ciudadanía", ha señalado Puerta.

Además, el PSPV ha advertido de que esta modificación presupuestaria evidencia que las cuentas municipales nacieron "mal planteadas", al tener que incorporar ahora un millón de euros para sufragar los salarios del personal interino de Bienestar Social. "Los sueldos del personal no son un gasto imprevisto. Que haya que recurrir al remanente para pagarlos demuestra que el presupuesto aprobado por el PP era ficticio y no contemplaba adecuadamente los gastos estructurales del ayuntamiento", ha explicado la portavoz socialista.

Dinamizar los barrios

Otra de las propuestas socialistas, rechazada por PP y Vox, pretendía repartir de forma equilibrada los recursos destinados a la dinamización de los barrios para que todos los distritos de Castelló dispusieran de las mismas oportunidades.

Para Patricia Puerta, el debate ha vuelto a poner de manifiesto dos modelos de ciudad. "El del Partido Popular, que prioriza la imagen del gobierno y la propaganda, y el del PSPV, que apuesta por dedicar los recursos públicos a resolver los problemas de la ciudadanía, empezando por el acceso a la vivienda".