Quinta desokupación de una vivienda en Castelló en el último mes. ¿Dónde ha sido?

Nueva desokupación de una vivienda en Castelló, la quinta en el último mes. La Policía Local ha logrado a primera hora de la tarde de este viernes que los ocupantes ilegales de una casa situada en un grupo de la periferia de Castelló abandonen voluntariamente el inmueble, poniendo fin a una okupación que se prolongaba desde el pasado 19 de junio cuando varias personas que accedieron junto a menores de edad a una vivienda de la Cuadra Natora. Tras conocer la situación y mantener hace unas semanas una reunión con representantes vecinales de la zona, el concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Ortolá, activó a la Unidad de Barrios y Urbanizaciones de Montaña de la Sección de Proximidad de la Policía Local para que pusiera en marcha todas las actuaciones que permite la legislación vigente con el objetivo de conseguir el abandono voluntario de la vivienda.

Ortolá junto a los agentes de la Policía Local en la vivienda que ha resultado desokupada este viernes en Cuadra Natora. / Mediterráneo

Durante este tiempo, los agentes han realizado un seguimiento constante de la situación y han trabajado de manera coordinada con los Servicios Sociales municipales para ofrecer una alternativa a los ocupantes. Sin embargo, estos rechazaron acogerse a los recursos asistenciales que el Ayuntamiento de la capital de la Plana puso a su disposición. Hay que recordar que esta localización forma parte de los inmuebles expropiados por el consistorio para ejecutar las futuras obras de la ronda Oeste y en la actualidad todavía permanecen okupadas otras dos viviendas de la misma zona, sobre las que la Policía Local continúa realizando las actuaciones oportunas para lograr también su recuperación por la vía legal.

Ortolá ha agradecido expresamente la profesionalidad, el compromiso y la perseverancia de los agentes municipales destacando que "gracias al magnífico trabajo de nuestros policías y a la colaboración de los vecinos hemos conseguido recuperar este inmueble. Vamos a seguir actuando con todos los mecanismos legales que tenemos a nuestro alcance para defender a los castellonenses y proteger la propiedad privada". Además, ha destacado la importancia de la colaboración vecinal.

El edil ha lamentado que "la ocupación ilegal siga siendo una tremenda injusticia amparada por unas leyes impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez que premian al okupa mientras castigan al propietario, dejándolo muchas veces completamente desprotegido". En este sentido, ha asegurado que "desde el Ayuntamiento vamos a seguir utilizando todos los mecanismos legales que estén a nuestro alcance para combatir esta lacra, defender la propiedad privada y garantizar la tranquilidad de los vecinos. Vamos a seguir trabajando con la misma determinación para recuperar las otras viviendas que permanecen ocupadas ilegalmente y proteger los derechos de los castellonenses".