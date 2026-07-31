El Serrallo presenta su programa de fiestas 2026 con cuatro días de tradición y actividades para todos los públicos.

Este viernes, se ha celebrado en el edificio polifuncional del Grao, la presentación del libro de fiestas y del cartel anunciador de las fiestas del Serrallo 2026, que se celebrarán del 13 al 16 de agosto. Al acto han acudido la teniente alcalde del Grau, Ester Giner, la presidenta de la Comisión de Fiestas del Serrallo y las reinas de las Fiestas del Grao, Claudia Albert Giner y María Salom Fallan.

La teniente de alcalde del Grau, Ester Giner, ha destacado la importancia de las fiestas del Serrallo, señalando que “representan mucho más que unos días de programación festiva”. Giner ha puesto en valor el esfuerzo de todo un barrio por mantener vivas sus tradiciones, así como la implicación de quienes trabajan durante todo el año para hacer posible esta celebración y el orgullo de sus vecinos y vecinas, que sienten el Serrallo como “parte esencial de su vida”.

Noticias relacionadas

La programación incluye actos taurinos, música, actividades infantiles y propuestas gastronómicas como la Torrà de la Sardina, la fideuà monumental, la Fiesta del Embutido y el concurso de paellas y postres. Las celebraciones finalizarán el domingo 16 de agosto con un castillo de fuegos artificiales.