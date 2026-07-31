Si ves policías franceses en Castelló, este es el motivo

Agentes de la Policía Nacional y de la Police Nationale francesa, en el marco del proyecto “Comisarías Europeas”, han comenzado este mes de julio a patrullar juntos por las calles y playas de Castelló para reforzar la atención a los turistas y garantizar una mayor seguridad a los ciudadanos extranjeros de nacionalidad francesa. Se inicia, de esta manera, un proceso de colaboración en el que los efectivos franceses estarán destinados en zonas de gran afluencia turística de la provincia durante un mes, del 27 de julio al 27 de agosto.

El Proyecto Comisarías Europeas se inició en el año 2008 en colaboración con Francia, ampliándose en 2012 con Portugal, con Italia en 2014, con Alemania en 2020 y con Países Bajos desde 2022, incorporándose cada año nuevos desplazamientos debido a la buena acogida tanto en España como en el exterior.

Agentes de la Policía Nacional y de la Police Nationale francesa patrullan a pie por las calles de Castelló. / v

La Comisaría Provincial de Castellón está adherida a este proyecto. La finalidad del mismo es que policías de otros países conozcan de cerca el modo de trabajo de la Policía Nacional en sus diferentes campos: Seguridad Ciudadana e Investigación de delitos a través de la Policía Judicial.

Las funciones de los policías desplazados a Castellón serán, entre otras, realizar patrullas preferentemente a pie, pero también en vehículo, en zonas con mayor afluencia de turistas para prevenir la delincuencia en la vía pública; tomar contacto con el ciudadano en general y, en particular, con los turistas de sus nacionalidades para informarles, asistirles en labores de traducción y apoyar en las denuncias ciudadanas. Además, los policías extranjeros patrullarán con su uniforme de servicio.

Agentes de la Policía Nacional de España también serán destinados en localidades del extranjero, donde desempeñarán el mismo tipo de funciones que sus homólogos en nuestro país.