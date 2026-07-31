Vivienda: luz verde a la construcción de otros 207 pisos (43 de ellos de alquiler). Estas son las seis zonas de Castelló donde se encuentran

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Castelló ha aprobado este jueves la licencia para la construcción de otras 207 viviendas, 43 de ellas destinadas al régimen de alquiler, en seis zonas de la capital de la Plana, según ha informado el portavoz del equipo local, Vicent Sales. Con la edificación de estos pisos, que se ubicarán en la avenida del Serradal (22 viviendas), la ronda Magdalena (43 para arrendar), la calle Pintor Camarón (21), la calle Jorge Juan (12), la avenida Blasco Ibáñez (70) y calle Beatriz Guttmann (39), el gobierno municipal "demuestra su compromiso para que efectivamente esta sea la legislatura de la vivienda". Además, "el alquiler también es importante porque a veces la oferta de alquiler es escasa y eso tensiona mucho los precios por lo que ofrecer más oferta de alquiler ayuda a mejorar tanto este mercado como el de compra-venta”, ha explicado Sales, quien ha detallado que la vivienda "es la principal preocupación de la sociedad española en estos momentos y por eso estamos redoblando esfuerzos y poniendo en marcha medidas que haga más sencillo el acceso a un piso a las familias castellonenses”.

Vicent Sales es el portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

Por otra parte, el portavoz municipal y también concejal de Convivencia Social e Interculturalidad, ha informado de la aprobación de la autorización del uso compartido con el Consulado General de Rumanía de Valencia de un espacio del negociado de Convivencia Social e Interculturalidad, en su sede de la ronda Mijares, que ya actúa, desde hace unos días, como punto de información, orientación, asesoramiento y apoyo digital a la comunidad rumana en la ciudad de Castelló. "Fue la propia alcaldesa de la localidad, Begoña Carrasco, la firmó hace apenas unos días el protocolo de actuación junto al cónsul general, Bogdan Stanescu, para la puesta en marcha de este nuevo espacio”, ha recordado.

Solicitud de 1,4 millones para gratuidad Educación de 0 a 3 años

La junta de gobierno local ha respaldado también a las familias castellonenses a través de la solicitud a la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades de ayudas destinadas a la gratuidad en la escolarización de 0 a 3 años en las escuelas infantiles municipales Chupetes, Biberons y Peücs para el curso 2026-2027. Sales ha indicado que “el importe global alcanza los 1.409.300 euros (298.600 euros para Chupetes, 509.600 euros para Biberons y 601.100 euros para Peücs)”.

Convenio Enfermeras Escolar en centros CAES

En el ámbito educativo y asistencial, el portavoz local también ha hecho referencia a que se ha dado luz verde, un año más, al convenio con el Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Castellón, respaldado con 46.500 euros de aportación municipal, para destinar a dos profesionales sanitarios que prestarán asistencia, prevención y formación en los cuatro centros CAES (Centro de Actuación Educativa Singular) de Educación Infantil y Primaria de la ciudad en el próximo curso y que son el CEIP San Agustín; CEIP Illes Columbretes; CEIP Carles Selma y CEIP Guitarrista Tárrega.

Más medios para la Policía Local y AMUs

Por su parte, el concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha explicado que “hoy se ha aprobado el expediente para contratar ocho nuevas motocicletas tipo scooter, totalmente equipadas, destinadas a la Policía Local y a los Agentes de Movilidad. La licitación cuenta con un presupuesto máximo de 212.647,68 euros y permitirá seguir reforzando la capacidad operativa de ambos cuerpos”.

Antonio Ortolá es el portavoz adjunto del equipo de gobierno local de Castelló. / Mediterráneo

Asimismo, Ortolá ha informado de que la junta de gobierno local ha aprobado el nombramiento como funcionarios de carrera de dos agentes de la Policía Local, “un paso más en el proceso de estabilización y fortalecimiento de la plantilla que estamos impulsando”.

Crematorio para animales y 1.000 euros de indemnización

Finalmente, el gobierno municipal ha otorgado licencia ambiental para la instalación de una actividad de crematorio-tanatorio para animales en la nave 11 de la calle Cuadra Morteràs de Castelló y al pago de los 1.000 euros de indemnización a unv ecinos por los daños acaecidos en su vehículo en el interior del recinto del Mercado de Abastos.