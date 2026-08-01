Castelló garantiza espacios accesibles para disfrutar del eclipse con comodidad y seguridad

El Ayuntamiento de Castelló continúa avanzando en la planificación del dispositivo especial de movilidad con motivo del eclipse total de sol que tendrá lugar el próximo 12 de agosto, con la incorporación de nuevas medidas destinadas a garantizar que tanto la ciudadanía como los visitantes puedan disfrutar de esta jornada con las máximas condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad.

Desde la Tenencia Alcaldía del Grao, la concejalía de Turismo y la concejalía de Cultura, en coordinación con otras áreas municipales, se sigue trabajando en la organización del gran evento que se ha preparado con motivo de este acontecimiento.

En este sentido, la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha mantenido una reunión de coordinación con el director de COCEMFE Castellón, Samuel Miralles, y el presidente de la entidad, Chimo Nebot, para conocer de primera mano y analizar las necesidades específicas de las personas con movilidad reducida y trasladar sus aportaciones al dispositivo especial previsto para uno de los acontecimientos más importantes que vivirá la ciudad en los últimos años.

Durante el encuentro, Miralles ha señalado que el Ayuntamiento está trabajando para que el eclipse total de sol sea "una experiencia única, segura y accesible para todos". La concejala ha subrayado que un evento de esta magnitud debe estar pensado para el conjunto de la ciudadanía y ha puesto en valor la colaboración con entidades como COCEMFE, que permite incorporar mejoras y atender las necesidades reales de las personas con movilidad reducida.

Entre las actuaciones previstas para reforzar la accesibilidad durante la jornada, se contempla la reserva de plazas para personas con movilidad reducida en el aparcamiento ubicado en la avenida Ferrandis Salvador. Esta medida permitirá facilitar el desplazamiento y el acceso a una de las principales áreas habilitadas para la observación del eclipse en el litoral de Castellón.

Asimismo, en la zona de la playa se habilitarán zonas de sombra destinadas específicamente a personas con movilidad reducida, con el propósito de ofrecerles un espacio más cómodo y adecuado para seguir el fenómeno durante la jornada.

La concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha destacado que garantizar la accesibilidad es una prioridad de la organización del evento y que las medidas adoptadas forman parte de una planificación global. En este sentido, ha señalado que el objetivo es que todas las personas puedan vivir el eclipse en igualdad de condiciones y que Castellón esté preparada no solo para acoger a miles de visitantes, sino también para ofrecer a sus vecinos un entorno accesible, cómodo e inclusivo.

La concejala de Turismo, Arantxa Miralles, se ha reunido con representantes de COCEMFE Castellón para recoger sus aportaciones / Mediterráneo

Un dispositivo de movilidad con el transporte público como eje principal

De cara al próximo 12 de agosto, el Ayuntamiento de Castellón ha preparado un dispositivo específico de movilidad ante la previsión de una importante afluencia de personas al litoral de la ciudad para contemplar el eclipse total de sol. Se trata de un acontecimiento astronómico de especial relevancia que se espera que atraiga a miles de visitantes.

El Plan Especial de Movilidad establecido para esta jornada pretende facilitar los desplazamientos, evitar posibles retenciones y reforzar la seguridad en las vías de acceso a las zonas de observación. Dentro de este operativo, el transporte público tendrá un papel destacado como alternativa para acceder al litoral de una manera más ágil y organizada.

Con este objetivo, se pondrán a disposición de los ciudadanos distintos aparcamientos disuasorios situados en origen. Entre ellos se encuentra el aparcamiento de la Universitat Jaume I (UJI), que permanecerá abierto durante toda la jornada tras el acuerdo alcanzado con la institución académica. A este espacio se suman el Recinto de Ferias y Mercados, el parking del Carrefour de la avenida del Mar, el aparcamiento situado en la calle San Jorge, junto al colegio San Cristóbal, y el antiguo recinto del mercado del lunes, ubicado junto al edificio Goliat.

El dispositivo se completará con varios aparcamientos disuasorios en destino situados en el entorno de la playa, que estarán operativos hasta alcanzar su capacidad máxima. En este caso, se incluyen los dos estacionamientos de la avenida Ferrandis Salvador y el parking de San Uberto, al que se accede por el Camino Serradal. Estos espacios dispondrán, además, de plazas específicamente reservadas para personas con movilidad reducida, reforzando así las medidas de accesibilidad previstas para la jornada.

Otra de las medidas incluidas en el dispositivo será la puesta en marcha de un servicio especial de autobuses lanzadera, que permitirá conectar los diferentes aparcamientos disuasorios con los principales puntos de celebración y observación del eclipse situados en el litoral. El servicio estará compuesto por cuatro autobuses y contará con una frecuencia aproximada de entre 15 y 20 minutos, con el propósito de agilizar los desplazamientos y disminuir el volumen de vehículos en las vías de acceso.

Las lanzaderas dispondrán de un recorrido preferente destinado al transporte público, una medida que permitirá mejorar la fluidez del servicio y reducir el impacto que puedan tener las posibles retenciones de tráfico sobre los tiempos de desplazamiento.

En cuanto al aparcamiento de la Universitat Jaume I, estará conectado directamente con el servicio del TRAM. Por este motivo, las lanzaderas especiales incluidas en el operativo no accederán al campus ni efectuarán paradas en sus instalaciones.

El dispositivo contará también con un equipo de voluntariado que estará presente tanto en los aparcamientos como en los diferentes puntos de destino para orientar a los asistentes, resolver dudas y prestar apoyo durante la jornada. A estas labores se sumará el refuerzo de los efectivos de la Policía Local y de Protección Civil, que velarán por el correcto desarrollo del evento y la seguridad de los ciudadanos.

En este sentido, Miralles ha puesto en valor el trabajo coordinado que se está realizando entre las distintas áreas municipales y la colaboración de las entidades y colectivos implicados. La concejala ha destacado que esta coordinación resulta fundamental para afrontar un acontecimiento de estas dimensiones y ha señalado que el objetivo es conseguir que quienes se desplacen a Castellón puedan disfrutar de este momento histórico de una manera segura, organizada y accesible.