Castelló activa la campaña "Castelló: Platja Sostenible" para promover el reciclaje y el cuidado de las playas

El Ayuntamiento de Castelló, en colaboración con la empresa TETMA, ha activado la campaña de educación ambiental “Castelló: Platja Sostenible”, una iniciativa que busca concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de mantener limpio el litoral y fomentar prácticas responsables durante los meses de verano. La propuesta pone el foco especialmente en el reciclaje, la separación de residuos y el cuidado de los espacios naturales.

El concejal de Servicios Urbanos, Sergio Toledo, ha puesto en valor la puesta en marcha de esta iniciativa y ha señalado que el cuidado de las playas requiere la implicación de toda la ciudadanía. En este sentido, ha destacado el trabajo conjunto con TETMA, empresa encargada del servicio de limpieza y recogida de residuos de la ciudad, para desarrollar una campaña con un carácter didáctico y participativo que ayude a mejorar la gestión de los residuos en el litoral.

La actividad contará con una ruleta interactiva mediante la que los participantes podrán comprobar cuánto saben sobre reciclaje. Aquellas personas que respondan correctamente podrán recibir un obsequio. La propuesta está pensada para públicos de todas las edades, desde niños hasta personas mayores, con el objetivo de transmitir de una manera sencilla y entretenida la importancia de depositar cada residuo en el contenedor correspondiente, especialmente en un entorno tan vulnerable como el de las playas.

Las actividades tendrán lugar durante la última semana de julio y la primera de agosto en las playas del Serradal, Gurugú y El Pinar, entre las 18:00 y las 20:30 horas. En cada ubicación se instalará un punto informativo atendido por profesionales de educación ambiental, que resolverán dudas y ofrecerán recomendaciones sobre cómo gestionar correctamente los residuos generados durante la estancia en la playa, utilizar de forma adecuada los distintos contenedores y contribuir al cuidado del litoral mediante hábitos más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.

La iniciativa está dirigida tanto a la ciudadanía de Castelló como a las personas que visitan las playas durante el verano, con el objetivo de reforzar la importancia de la colaboración y la corresponsabilidad ciudadana en la conservación de estos espacios naturales.

Durante el desarrollo de la campaña, se facilitará a los asistentes un “Decálogo de la Playa Sostenible”, una guía que reúne consejos y pautas sencillas para contribuir al cuidado del litoral y minimizar la huella ambiental durante la visita a la playa.

Con “Castelló: Platja Sostenible”, el Ayuntamiento de Castelló y TETMA refuerzan su compromiso con la protección del litoral y la promoción de un modelo de gestión de residuos basado en la prevención, el reciclaje y la participación ciudadana.