Castelló sigue impulsando la mejora de caminos con la inversión anual de un millón de euros

La Concejalía de Servicios Públicos, dirigida por Sergio Toledo, ha ejecutado los trabajos de asfaltado del Camí Vall d’Almonacid y del vial de acceso a la dársena Sur del puerto, enmarcados en el Plan municipal de Asfaltado de 2026, que cuenta con una inversión de un millón de euros. Estas actuaciones se suman al compromiso del gobierno municipal de continuar mejorando de forma progresiva los diferentes barrios y distritos de Castellón.

El concejal de Servicios Públicos, Sergio Toledo, ha destacado que "seguimos mejorando Castellón calle a calle y barrio a barrio, con actuaciones que responden a las necesidades reales los vecinos".

"Nuestro compromiso es que las inversiones municipales lleguen a todos los rincones de la ciudad, sin dejar ningún barrio atrás. Estas intervenciones mejoran la seguridad de la circulación, facilitan los desplazamientos y contribuyen a ofrecer una ciudad mejor cuidada y con unas infraestructuras adecuadas", ha añadido Toledo.

Los trabajos realizados en el vial de acceso a la dársena Sur han permitido mejorar el estado de la calzada, favoreciendo unas mejores condiciones de circulación para los vehículos que utilizan diariamente esta vía. Del mismo modo, la actuación llevada a cabo en el Camí Vall d’Almonacidha mejorado la seguridad de los desplazamientos en esta zona.

Trece caminos mejorados durante 2026

El Ayuntamiento ha mejorado hasta la fecha 13 caminos y viales. Entre estas actuaciones destaca la renovación integral del Camí de l’Obra, ejecutada con una inversión superior a 850.000 euros y con la que se puso fin a una reivindicación vecinal de más de 40 años.

También se ha actuado en la Mota derecha del Riu Sec, el Entrador Pont de la Gallenca, el Camí La Coloma, el Camí Segon Canal, el Camí Moixeta, el Camí Pasparís, el Camí Bovar y el Camí Sol del Riu.

A estas intervenciones se suman los trabajos realizados en el entorno del Camí La Plana-En Trilles, en el tramo comprendido entre el propio Camí La Plana y el número 65; en el Primer Canal, desde el Camí Senillar hasta el Camí de l’Obra; y en el Camino de Las Fuentes y la calle Proyecto 313, situados en las proximidades del Camí Serradal y de la autovía de acceso al puerto CS-22.

Toledo ha señalado que las actuaciones no son hechoa aislados ya que "forman parte de una planificación continuada para recuperar caminos, calles y accesos que necesitaban mejoras. Vamos a seguir escuchando a los vecinos y actuando para mejorar la calidad de vida en la Marjaleria y en el conjunto de Castellón".