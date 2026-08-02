El grupo San Agustín y San Marcos presenta a sus reinas de las fiestas

El Grupo San Agustín y San Marcos ha celebrado este sábado, el acto de presentación de sus reinas, Thais Martínez Lara y Triana Escrig Claros, sus presidentes y damas mayores e infantiles.

El acto ha contado con la asistencia de la concejala de Bienestar Social y Gente Mayor, Clara Adsuara; el concejal de Participación Ciudadana y Barrios, Paco Cabañero; la concejala de Turismo, Arantxa Miralles; Reina de las Fiestas de Castellón 2026, Clara Sanz; así como representantes de la Junta de Fiestas de Castellón, gaiatas, barrios y diferentes entidades.

Cabañero, ha ejercido como mantenedor en el acto de presentación, una responsabilidad que ha asumido por tercer año y, por segundo consecutivo, en un barrio con el que mantiene una estrecha vinculación personal.

Durante su intervención como mantenedor, Cabañero ha puesto en valor el carácter de unas fiestas que, según ha señalado, “llenan el barrio de vida, música, tradición y participación”. El concejal ha destacado que se trata de unas celebraciones abiertas a todos los vecinos, con propuestas dirigidas tanto a mayores como a pequeños y con una identidad propia que se ha conservado gracias al compromiso y esfuerzo de varias generaciones.

Cabañero también ha felicitado a Thais Martínez Lara y Triana Escrig Claros por su nombramiento como reinas de las fiestas, así como a los presidentes, damas mayores e infantiles y al resto de representantes, a quienes ha deseado que disfruten de cada uno de los actos y de un año lleno de momentos especiales.

Asimismo, el concejal, ha destacado la variedad de la programación, que incluye encuentros familiares, actividades multitudinarias y actos taurinos, elementos muy arraigados en la celebración de las fiestas de San Agustín y San Marcos. En este sentido, ha señalado que “cada actividad refleja el trabajo colectivo” de la comisión de fiestas, la Asociación de Vecinos y todas las personas que colaboran para mantener vivas las tradiciones del barrio y para que "el barrio disfrute de unas fiestas abiertas, participativas y fieles a sus costumbres" .

Por último, el concejal ha agradecido la implicación de la Asociación de Vecinos y de la comisión de fiestas, resaltando que su trabajo se desarrolla durante todo el año y contribuye a defender "las necesidades del barrio, impulsando propuestas y fortaleciendo el sentimiento de comunidad".