Los plazos para finalizar y abrir la residencia para personas mayores de la calle Onda de Castelló

La residencia de la calle Onda de Castelló cuyas obras finalizarán en octubre abrirá sus puertas en 2027 con el fin de dar servicio a un total de 120 usuarios (80 personas mayores dependientes y otras 40 plazas de estancia diurna en el centro de día). En estos momentos, la empresa adjudicataria de los trabajos que han contado con una inversión de 14,2 millones por parte de la Generalitat Valenciana, que puso la primera piedra para la construcción de este inmueble el 11 de octubre de 2024, ultima los detalles para dar por concluida la obra, en las próximas semanas.

Hace diez años, el anterior gobierno del Botànic anunció esta obra pero no fue hasta hace dos años cuando comenzó. En diciembre de 2025, cinco días antes de Navidad, la consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat, visitó las obras nada más acceder al cargo.

Licencias

Así, y según explican fuentes de esta administración autonómica, una vez concluida la construcción del inmueble (en octubre), el centro no abrirá sus puertas de forma inmediata porque requiere cumplir varios trámites y procesos administrativos. El primero de ellos es la recepción de la obra y disponer de las licencias municipales como la de ocupación y la comprobación de finalización técnica por parte del Ayuntamiento de Castelló y la segunda es la licitación e instalación del mobiliario clínico, equipamiento sociosanitario, cocinas, lavandería y áreas asistenciales.

En cuanto al tercer requisito, hay que destacar la necesidad de contar con una resolución formal emitida por la Conselleria de Servicios Sociales para inscribir el centro en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales y, el cuarto, finalmente, es la licitación del servicio para que la entidad adjudicataria asuma la gestión operativa, personal sanitario, de limpieza, restauración y atención directa, según las mismas fuentes oficiales.

Hay que recordar que esta residencia de la calle Onda se ha construido sobre un solar donde antes se ubicaba un huerto urbano que ha sido trasladado a otra zona del distrito sur, junto al pabellón Ciutat de Castelló.

Este recinto social se sumará a las 39 residencias para personas mayores, entre públicas y privadas, que ofertan un total de 3.372 plazas y además de los siete centros de envejecimiento activo situados en Castelló (avenida del Mar y plaza Constitución), el Grau, Burriana, Nules, Segorbe y Vila-real orientados a la autonomía y el apoyo diurno.

Finalmente, y con respecto a los Servicios Sociales autonómicos, el edificio Borrull ya se ha puesto en marcha también tras varios años de obras, y también acoge este tipo de servicios a disposición de los castellonenses.