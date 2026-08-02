Estos son los trámites y requisitos para optar a una plaza en la nueva residencia para mayores de la calle Onda de Castelló

Los castellonenses que quieran solicitar una plaza en la residencia de la calle Onda deberán realizar los siguientes trámites.

En primer lugar, tendrán que concertar una cita con los servicios sociales de Atención Primaria del Ayuntamiento de Castelló; luego, presentar la solicitud oficial junto con el informe de salud actualizado y la documentación administrativa requerida. El tercer paso será la vista de un valorador oficial al domicilio o residencia actual para evaluar la situación sociosanitaria del solicitante y asignar un Grado de Dependencia. En función del grado reconocido, el trabajador social acuerda con la persona interesada o su familia la modalidad de recurso adecuada (en el caso de atención residencial o centro de día) y una vez aprobada la resolución del Programa Individual de Atención con recurso residencial, la persona entra en el sistema autonómico de asignación de plazas para la red pública y concertada/gestión integral según la baremación obtenida y disponibilidad de vacantes.

Este será el procedimiento a seguir en el caso de no tener reconocida la dependencia y si el usuario ya la tiene pero estaba utilizando otro servicio o prestación ha de solicitar un cambio de preferencias, según la Conselleria de Servicios Sociales.