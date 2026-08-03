Compromís denuncia que las playas de Castelló ofrecen menos servicio de duchas

El grupo municipal de Compromís ha criticado la renovación de las duchas de las playas de Castelló impulsada por el gobierno de Begoña Carrasco al considerar que el nuevo modelo ha supuesto una pérdida de funcionalidad para los usuarios en plena temporada de verano.

La concejala de Compromís, Vera Bou, ha lamentado que "el gobierno de Begoña Carrasco ha conseguido algo muy difícil de hacer, que es gastar dinero para ofrecer un peor servicio del que ya existía". Según ha explicado, las antiguas duchas permitían que tres personas pudieran utilizarlas simultáneamente, mientras que el nuevo modelo solo da servicio a una persona cada vez.

"El resultado es evidente: más colas y menos comodidad para los bañistas justo en la época de mayor afluencia de visitantes a nuestras playas", ha afirmado Bou, quien ha ironizado con la voluntad del gobierno de copiar modelos importados. "Parece que el gobierno de Carrasco tiene una auténtica obsesión por convertir Castellón en una especie de California. Pero nosotros no necesitamos copiar a nadie. Vivimos en una tierra privilegiada, con una identidad propia, una manera de hacer. Esto es perder calidad y personalidad."

Para la concejala, esta actuación es un ejemplo de las prioridades del gobierno municipal. "Han priorizado la estética de unas duchas con forma de tabla de surf por encima de su funcionalidad. Es probablemente el mejor resumen que se puede hacer del gobierno de Begoña Carrasco: mucha foto, mucha propaganda y muy poca utilidad para la ciudadanía", ha asegurado.

Bou también ha advertido de que esta situación se suma a otras carencias que continúan sin resolverse en el litoral castellonense. "Si a esto le sumamos que las pasarelas siguen sin garantizar un acceso adecuado para las personas con movilidad reducida y para las familias que utilizan carritos infantiles, queda claro que el relato triunfalista del gobierno vuelve a chocar con la realidad que viven los usuarios de nuestras playas cada día", ha manifestado.