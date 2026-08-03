La fecha de apertura y los servicios definitivos que ofrecerá el antiguo edificio de Correos en Castelló

El edificio del antiguo Correos avanza según lo previsto en su remodelación y la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, en el que ha invertido 3,2 millones para su reforma, estima que los trabajos terminarán a finales de noviembre y que el inmueble se pondrá a disposición de la ciudadanía a principios de 2027, ya que antes de final de año se tendrá que dotar del equipamiento necesario. Así lo ha afirmado este lunes la consellera de esta área autonómica, Marián Cano, en el transcurso de la visita que ha realizado al edificio junto al concejal de Economía, Juan Carlos Redondo, y el diputado autonómico por Castellón, Salvador Aguilella, además del director territorial de Innovación, Vicente Navarro.

Un momento de la visita. / Toni Losas

La consellera de Innovación, Marián Cano, ha destacado que estas instalaciones son una "joya arquitectónica y con esta reforma le damos una funcionalidad y sostenibilidad al edificio así como unas mejores condiciones para las oficinas de la dirección general de la Conselleria que respetamos su valor arquitectónico y patrimonial para toda la ciudadanía". La representante de la Generalitat Valenciana ha recordado que pese a que Correos, ubicado en la plaza Tetuán con entrada por la calle Zaragoza y avenida Rey Don Jaime, sufrió una mejora en los años 80, ahora "se ha recuperado en su origen e incluso se han puesto en valor los techos originales y se ha conservado el decorado".

Las autoridades han recorrido el edificio en obras. / Toni Losas

Así, una vez terminen los trabajos en noviembre, se trasladará el personal autonómico de Industria, Turismo y Comercio a las dos plantas superiores y en la planta baja habrá una zona para eventos públicos y polivalente como puede ser una sala de conferencias y una zona expositiva dinámica y no permanente para uso compartido entre la Conselleria y el Ayuntamiento de Castelló. "Veremos a ver qué utilidad le damos con el fin de que los vecinos puedan recordar esta oficina", ha dicho Cano, quien ha recordado que la compra de este edificio de Correos se incluyó en la adquisición de otros inmuebles de estas características ubicados en València, Alicante y Elche y además se compró otro recinto al Ayuntamiento de Gandía y todo por 35 millones de euros.

Las autoridades han recibido las explicaciones sobre el proyecto. / Toni Losas

Por su parte, el concejal Redondo ha agradecido a la consellera su visita a las obras y ha puesto en valor "el cumplimiento de la palabra dada por parte del consistorio porque volvemos a desbloquear un edificio histórico gracias a la colaboración entre el consistorio y la Generalitat". "Es un edificio en el centro de la ciudad que ponemos a disposición de la ciudadanía", ha manifestado Redondo.

Un detalle del interior del antiguo edificio de Correos. / Toni Losas

La fachada protegida del inmueble, este lunes. / Toni Losas

Hub tecnológico

Conrespectoo al hub tecnológico que la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo tiene previsto poner en marcha en Castelló, Cano ha afirmado que están "en fase de terminarel proyectos en el que estamos muy ilusionados y empezaremos a avanzar en la obra". Sin embargo, ha reconocido que los plazos son "complicados y largos y no se pueden modificar, por lo que cuesta un poco arrancar y en breve esperamos licitar la obra", ha concluido Cano.