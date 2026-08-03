La protección de las tascas de Castelló, a debate: ¿Favorecerá la actividad o creará conflictos vecinales?

La posible desaparición de la Zona Acústicamente Saturada (ZAS) en uno de los enclaves más conocidos de Castelló ha despertado opiniones diversas entre trabajadores del sector hostelero y clientes habituales.

Tras 16 años regulando la actividad del entorno de las tascas, el Ayuntamiento de Castelló ha propuesto retirar esta medida para convertir la zona en un Espacio de Tradición Gastronómica.

Esta iniciativa se sustenta en las últimas mediciones de ruido, que sitúan los niveles por debajo de los límites permitidos, la ausencia de quejas vecinales durante los últimos años y el diálogo mantenido con los propietarios de los establecimientos, que, según el primer teniente de alcalde, Sergio Toledo, ha permitido garantizar la continuidad de las tascas.

Además, el consistorio defiende que este cambio servirá para proteger este espacio como una seña de identidad de Castelló, preservando su valor gastronómico, turístico y cultural.

Mientras algunos clientes consideran que la medida favorecería a los negocios y revitalizaría el ambiente del centro, otros creen que supondría un perjuicio para el descanso de los vecinos.

Ocio y descanso

Pese al debate, todos los entrevistados coinciden en destacar el valor de las tascas como uno de los espacios más representativos de la ciudad. La clienta Eva Gutiérrez las define como «un referente aquí en la ciudad», señala, mientras que los también clientes Juan Carlos Selma Agudo y Juan Ramón Barreda las consideran «totalmente» un símbolo de la ciudad y «el alma de Castellón», sostienen.

Desde el sector hostelero, Amelia Rodríguez, trabajadora de un establecimiento de la zona desde hace tres años, considera que las actuales restricciones perjudican gravemente a la actividad económica. «La ZAS afecta muchísimo a los negocios porque la gente se va a las 22.30 y busca otros lugares», explica.

A su juicio, flexibilizar la normativa permitiría que los establecimientos «hicieran un poco más de caja», ya que muchos clientes abandonan la zona para desplazarse a otros lugares donde sí pueden permanecer en las terrazas durante más tiempo.

Sin embargo, no todos comparten la misma opinión. Armando Martí, habitual de las tascas, reconoce que ampliar los horarios beneficiaría a los negocios, pero advierte de las consecuencias para quienes viven en el entorno. «Si estuviese abierto hasta las dos tendrían más beneficio. Eso está claro. En perjuicio de los vecinos», señala.

Además, cree que la eliminación de la ZAS supondría el regreso de los conflictos que motivaron su implantación: «Volverán los problemas que había antes de la zona», manifiesta.

La Calle Barracas, vista desde la Plaza Santa Clara, reúne a la clientela de las Tascas durante la mañana. / Erik Pradas

En cambio, el cliente Vicente García valora positivamente una posible ampliación de horarios por ofrecer «más apertura» y «más horario», si bien admite que «para los vecinos sería más incómodo».

Para Barreda, las tascas forman parte de la identidad de la ciudad. «Los jóvenes venimos aquí jueves, viernes y sábados a hacer la previa de la noche», considera, aunque reconoce que deben mantenerse ciertas restricciones para respetar a los vecinos.

La decisión de reconocer la calle de las tascas como Espacio de Tradición Gastronómica también recibe respaldo entre los entrevistados. Rodríguez considera que se trata de una zona «muy tradicional» y recuerda que numerosos visitantes, muchos de ellos procedentes de fuera de Castelló, acuden expresamente buscando este espacio por su arraigo en la ciudad y por representar una de las tradiciones gastronómicas más características de la capital de la Plana.

El debate sobre el futuro de la ZAS refleja posturas diversas entre quienes frecuentan, trabajan o viven en las tascas. Sin embargo, todos coinciden en un aspecto: representan un símbolo de identidad de la ciudad.