Vuelve el Senior Chef para abuel@s y nieto@ a Castelló. Así puedes inscribirte

Vuelve el Senior Chef de cocina intergeneracional a Castelló después del éxito de la pasada edición y donde podrá participar 20 parejas de abuel@s y niet@s los días 26 y 27 de septiembre en la plaza Fadrell, según ha presentado este lunes la concejala de Gente Mayor, Clara Adsuara, junto a Ramón Reolid, jefe de estudios de la Escuela de Hostelería Costa Azahar del Grao de Castelló y organizadores del evento.

Así, ya está abierto el periodo de inscripción gratuita, los participantes habrán de superar tres fases y los ganadores tendrán como premio una experiencia gastronómica para cuatro personas y un trofeo. El segundo y el tercer premio también obtendrán regalos. En este sentido, los interesados en cocinar con sus nietos o sus abuelos deberán remitir un mail a concursoseniorchef@gmail.com y el concurso está abierto a cualquier persona venida de toda España.

Un momento, este lunes, de la presentación de la segunda edición de Senir Chef. / Mediterráneo

Las elaboraciones a realizar serán un plato en frío o ensalada con un ingrediente sorpresa en la primera fase, un plato sorpresa en la segunda fase y un menú con un principal y un postre a la elección de los finalistas para decidir quién será el mejor Senior Chef de Castelló y el jurado profesional estará formado por Ramón Reolid; Cristian Vielma, director culinario del Centro de Ocio Casalduch; y la concejala Adsuara. Hay que recordar que Senior Chef tiene como objetivo el desarrollo de actividades intergeneracionales que fomenten el aprendizaje de abuelos a nietos y la experiencia de vivir una experiencia única cocinando a cuatro manos elaboraciones típicas de cada casa y platos con productos km.0 de Castelló.

La edila ha confirmado que esta iniciativa responde a la apuesta del gobierno municipal por fomentar la intergeneracionalidad en ámbitos muy diversos, como en este caso la cocina, de manera que la experiencia resulte enriquecedora tanto para nuestros mayores como para los niños y niñas.

“Tratamos de poner en valor la tradición, la experiencia, el buen hacer de nuestros mayores, la cocina de casa y el aprendizaje intergeneracional, promocionando el envejecimiento activo y el crecimiento en valores como el trabajo en equipo, el respeto y la alimentación saludable”, ha señalado.