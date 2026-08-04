Fenómeno astronómico
Castelló garantiza la seguridad y la movilidad el día del eclipse «excepcional»: las tres fases del dispositivo paso a paso
El operativo se desarrollará entre las 10.30 y las 21.00 horas del próximo miércoles en la capital de la Plana
El Ayuntamiento de Castelló garantiza la seguridad y la movilidad en el día del eclipse «excepcional» para que todas las personas que acudan a la zona de la costa puedan disfrutar de este fenómeno astronómico sin problemas. Así lo han confirmado la subdelegada del gobierno, Antonia García Valls, y el concejal de Seguridad, Antonio Ortolá, tras la junta de seguridad que se ha celebrado este martes en la capital de la Plana.
Pese al amplio dispositivo especial, amplio y flexible preparado por las administraciones y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las autoridades han hecho un llamamiento a utilizar el transporte público en lugar del vehículo privado.
Habrá un Puesto de Mando Preventivo en la primera media luna de la avenida Ferrandis Salvador junto al resto de servicios de seguridad y emergencias y además se activará durante toda la jornada el CECOPAL para coordinar la respuesta conjunta y la sala CIMSE (092) estará operativa para atender el previsible aumento de llamadas e incidencias.
El dispositivo se desarrollará en tres fases. La primera, correspondiente a la llegada de asistentes entre las 10.30 y las 19.00 horas, contará con hasta 35 efectivos distribuidos en los principales accesos para facilitar la circulación hacia el Gurugú y compatibilizarla con la movilidad hacia las playas y Benicàssim. La segunda fase se centrará en la seguridad de la zona de actos. Desde primera hora se despejará de vehículos, la instalación de la señalización, los cerramientos y la preparación de los espacios reservados para garantizar el correcto desarrollo del evento y el acceso de servicios esenciales. La Policía de Playa prolongará su servicio hasta terminar los actos, la Policía Nacional dispondrá de 286 efectivos y la Guardia Civil reforzará el despliegue de medios. La tercera fase corresponderá a la operación salida, prevista a partir de las 21.00 horas, cuando cerca de 30 agentes de la Policía Local se encargarán de regular el tráfico hasta recuperar la normalidad.
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