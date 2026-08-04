Castelló garantiza la seguridad y la movilidad el día del eclipse «excepcional»: las tres fases del dispositivo paso a paso

El Ayuntamiento de Castelló garantiza la seguridad y la movilidad en el día del eclipse «excepcional» para que todas las personas que acudan a la zona de la costa puedan disfrutar de este fenómeno astronómico sin problemas. Así lo han confirmado la subdelegada del gobierno, Antonia García Valls, y el concejal de Seguridad, Antonio Ortolá, tras la junta de seguridad que se ha celebrado este martes en la capital de la Plana.

Pese al amplio dispositivo especial, amplio y flexible preparado por las administraciones y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las autoridades han hecho un llamamiento a utilizar el transporte público en lugar del vehículo privado.

La junta local de seguridad por el eclipse ha tenido lugar este martes. / Mediterráneo

Habrá un Puesto de Mando Preventivo en la primera media luna de la avenida Ferrandis Salvador junto al resto de servicios de seguridad y emergencias y además se activará durante toda la jornada el CECOPAL para coordinar la respuesta conjunta y la sala CIMSE (092) estará operativa para atender el previsible aumento de llamadas e incidencias.

El dispositivo se desarrollará en tres fases. La primera, correspondiente a la llegada de asistentes entre las 10.30 y las 19.00 horas, contará con hasta 35 efectivos distribuidos en los principales accesos para facilitar la circulación hacia el Gurugú y compatibilizarla con la movilidad hacia las playas y Benicàssim. La segunda fase se centrará en la seguridad de la zona de actos. Desde primera hora se despejará de vehículos, la instalación de la señalización, los cerramientos y la preparación de los espacios reservados para garantizar el correcto desarrollo del evento y el acceso de servicios esenciales. La Policía de Playa prolongará su servicio hasta terminar los actos, la Policía Nacional dispondrá de 286 efectivos y la Guardia Civil reforzará el despliegue de medios. La tercera fase corresponderá a la operación salida, prevista a partir de las 21.00 horas, cuando cerca de 30 agentes de la Policía Local se encargarán de regular el tráfico hasta recuperar la normalidad.