Dispositivo de seguridad
Cierre al tráfico de Ferrandis Salvador y las seis zonas para aparcar el día del eclipse en Castelló
Recomiendan el uso del transporte público
La avenida Ferrandis Salvador entre la calle Mascarat y el río Seco se cerrará a las 16.00 horas y se restringirá el acceso en la avenida Francesc Aragó, permitiendo únicamente el acceso al transporte público y a los vehículos autorizados mediante un itinerario reservado.
Los viales perpendiculares a la avenida Ferrandis Salvador frente al Pinar quedarán limitados al acceso de residentes y el camino Serradal dispondrá de un carril reservado para vehículos de emergencia y transporte público. Habrá aparcamientos disuasorios en el entorno de la UJI, Refeyme y las inmediaciones del colegio San Cristóbal y, ya en la zona del eclipse, párking en el Impala, el entorno Ferrandis Salvador y la zona de San Huberto. Recomiendan el uso del transporte público.
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