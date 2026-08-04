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Cierre al tráfico de Ferrandis Salvador y las seis zonas para aparcar el día del eclipse en Castelló

Recomiendan el uso del transporte público

Imagen de la avenida Ferrandis Salvador de Castelló.

Imagen de la avenida Ferrandis Salvador de Castelló. / Mediterráneo

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Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

La avenida Ferrandis Salvador entre la calle Mascarat y el río Seco se cerrará a las 16.00 horas y se restringirá el acceso en la avenida Francesc Aragó, permitiendo únicamente el acceso al transporte público y a los vehículos autorizados mediante un itinerario reservado.

Los viales perpendiculares a la avenida Ferrandis Salvador frente al Pinar quedarán limitados al acceso de residentes y el camino Serradal dispondrá de un carril reservado para vehículos de emergencia y transporte público. Habrá aparcamientos disuasorios en el entorno de la UJI, Refeyme y las inmediaciones del colegio San Cristóbal y, ya en la zona del eclipse, párking en el Impala, el entorno Ferrandis Salvador y la zona de San Huberto. Recomiendan el uso del transporte público.

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