¿Cómo embellecer la ciudad de Castelló? Desde ilustraciones a cerámica en cuadros de iluminación y otros elementos urbanos

El Ayuntamiento de Castelló, junto a la Escola d’Art i Superior de Disseny de Castellón (EASD), está trabajando en la aplicación en el entorno urbano de diferentes técnicas y soluciones artísticas que pueden ir desde la ilustración a la cerámica con el fin de embellecer la ciudad "ya que es nuestra intención comenzar a actuar en lugares como cuadros de iluminación y otros elementos urbanos", según ha dicho la alcaldesa de la capital de la Plana, Begoña Carrasco, tras la reunión de trabajo que ha mantenido, acompañada de la concejala de Cultura, María España, con el vicedirector de la EASD, Eusebio López, y Ángel Igual, profesor de este centro de la especialidad de Técnicas Cerámicas.

Carrasco ha explicado que “este encuentro ha tenido como objetivo avanzar en el trabajo conjunto del Ayuntamiento y la EASD para poner en marcha iniciativas que permitan la transformación y embellecimiento de las calles, plazas y otros espacios urbanos de nuestra ciudad, dentro de un plan conjunto entre ambas instituciones”.

Para la primera edila “en este proyecto están involucrados de manera directa tanto el equipo directivo y docente como el alumnado de la EASD. Porque queremos contar con todo el talento que nace de esta escuela para construir el Castellón que queremos todos. Una ciudad cada vez más viva, de la cual sentirnos cada vez más orgullosos”.

“Queremos que nuestra ciudad sea cada vez más bonita, más moderna y atractiva" Begoña Carrasco — Alcaldesa de Castelló

“Queremos que nuestra ciudad sea cada vez más bonita, más moderna y atractiva que el Arte sea una herramienta y una vía para conseguirlo. Y queremos hacerlo de la mano de la Escola d’Art i Superior de Disseny”, ha insistido Carrasco, quien también ha agradecido la implicación en este proyecto conjunto de la EASD.

"Esta inicativa es también una gran oportunidad para los alumnos y alumnas de la EASD a la hora de aplicar todos los conocimientos que reciben en su formación artística, en diferentes ramas y especialidades, y verlo aplicado de manera práctica en las calles de la ciudad de Castellón”, ha dicho.

En el mapa del Arte Urbano

Finalmente, la concejala de Cultura, María España, ha subrayado que “con esta colaboración del Ayuntamiento de Castellón con nuestra Escola d’Art i Superior de Disseny queremos además situar a Castellón dentro del mapa de ciudades reconocidas por el uso del Arte Urbano, como ya ocurre en otras ciudades de España y Europeas. Esta es una manera de unir arte, cultura, educación y el cuidado y puesta en valor del entorno urbano, en una iniciativa pionera en nuestra ciudad en la que seguimos trabajando”.