Encontronazo entre una guía turística y un concejal de Vox por las fiestas de la Magdalena en Castelló: multa de 150 euros

El vestíbulo del Ayuntamiento de Castelló donde el consistorio expone una gaiata de mano para la promoción de este monumento así como de las fiestas de la Magdalena ha sido el escenario de un encontronazo entre una guía turística (prefiere mantener el anonimato) y un concejal de Vox (Alberto Vidal) por estas celebraciones.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de mayo cuando esta profesional explicaba, en la planta baja del consistorio y "tal y como había hecho en varias ocasiones junto a la gaiata de mano", las fiestas "fundacionales" de la Magdalena a un grupo de turistas. Fue entonces, y siempre la versión de esta guía turística, cuando el edil de Vox "delante de toda la gente, me quitó la palabra y dijo que las fiestas eran religiosas". Unos días más tarde, el 11 de mayo, el encontronazo volvió a producirse, en esta ocasión ante un grupo de turistas de Vitoria. "Cuando estaba dando las explicaciones, oigo voces por detrás de alguien que gritaba y volvía a ser el concejal Alberto Vidal que aseguraba que las fiestas eran religiosas y me volvió a humillar delante del grupo", según afirma la afectada, quien ha explicado que cuando terminó la visita se acercó al concejal que en esos momentos estaba junto al ascensor y le remarcó que la había "interpelado y que si le tenía que decir algo que se lo dijera pero no delante de los turistas" además de recordarle al edil el "carácter fundacional de las fiestas de la Magdalena".

Imagen de la gaiata de mayo ubicada en el vestíbulo del Ayuntamiento. / Mediterráneo

"En ese momento, un Policía Local me dijo que estaba denunciada por falta de respeto al concejal, pero yo ni le perseguí ni me dirigí a él con malas palabras", asegura esta guía turística. "Estoy trabajando, un señor me deja en ridículo delante de 50 personas, ni le insulté ni le amenacé y me llega una multa de 150 euros", ha afirmado. De hecho, cuenta con una sanción por esta cantidad que "voy a recurrir" y que recoge el siguiente concepto: "falta de respeto y consideración a un concejal en el ejercicio de sus funciones dentro del recinto municipal, con frases ofensivas y siguiéndole por las dependencias municipales" y en virtud de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Este periódico se ha puesto en contacto con el concejal de Vox Alberto Vidal quien ha destacado que el primer día le comentó, con respecto a lo de las fiestas fundacionales, "que eso no era exactamente así porque las fiestas tienen un alto componente religioso y por eso se celebran el tercer domingo de Cuaresma y se marcan por el calendario religioso católico". "Dije que la romería es un evento religioso y les expliqué también la historia del Ayuntamiento de Castellón y la gente me aplaudió", ha detallado Vidal a este diario. El 11 de mayo "entraba yo en el Ayuntamiento en el momento en el que explicaba la misma cuestión y lo único que le dije fue: cuidado que el personal de la puerta apuntará las incorrecciones que diga y me lo trasladará". "Ella vino al ascensor y la Policía Local no la dejó pasar", según Vidal.

De hecho, unos días más tarde de esta polémica, el grupo municipal de Vox presentó una declaración institucional que finalmente no salió adelante para ser aprobada en el pleno del mes de mayo en el que los de Abascal pedían "garantizar el rigor histórico y cultural en la formación de los guías turísticos de Castellón, así como el respeto a las tradiciones castellonenses". El texto iba dirigido a la Diputación Provincial y a la Generalitat Valenciana.