Reunión del Capítol Permanent
La Germandat dels Cavallers de la Conquesta de Castelló elige a estas seis jóvenes como dones de companya de Na Violant d'Hongria 2027
Acompañarán a Na Violant d'Hongria 2027, Raquel Guillén Marco
El Capítol Permanent de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta de Castelló ha elegido a las seis jóvenes para representar el cargo de dones de companya en 2027 y que acompañarán a Na Violant d'Hongria, Raquel Guillén Marco.
Así, Adriana Lorena Lapusan será Na Rama; Andrea Pérez Alonso, N'Ermengarda; Isabel Busto Lleó, Na Provençala; Luna Carrasco Salom, Na Eva; Marta Ferrer González, Na Dolça; y Mireia Cueves Julián, Na Margarida.
Las siete castellonenses serán presentadas de forma oficial ante los medios de comunicación el próximo 8 de septiembre, como ya es tradicional, fecha de la fundación de Castelló y que este año celebra el 775 aniversario del Privilegi del Trasllat.
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