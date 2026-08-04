La Germandat dels Cavallers de la Conquesta de Castelló elige a estas seis jóvenes como dones de companya de Na Violant d'Hongria 2027

El Capítol Permanent de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta de Castelló ha elegido a las seis jóvenes para representar el cargo de dones de companya en 2027 y que acompañarán a Na Violant d'Hongria, Raquel Guillén Marco.

Raquel Guillén Marco es Na Violant d'Hongria 2027. / Mediterráneo

Así, Adriana Lorena Lapusan será Na Rama; Andrea Pérez Alonso, N'Ermengarda; Isabel Busto Lleó, Na Provençala; Luna Carrasco Salom, Na Eva; Marta Ferrer González, Na Dolça; y Mireia Cueves Julián, Na Margarida.

Adriana Lorena Lapusan, Na Rama. / Mediterráneo

Andrea Pérez Alonso, N'Ermengarda. / Mediterráneo

Las siete castellonenses serán presentadas de forma oficial ante los medios de comunicación el próximo 8 de septiembre, como ya es tradicional, fecha de la fundación de Castelló y que este año celebra el 775 aniversario del Privilegi del Trasllat.

Isabel Busto Lleó, Na Provençala. / Mediterráneo

Luna Carrasco Salom, Na Eva. / Mediterráneo

Marta Ferrer González, Na Dolça. / Mediterráneo