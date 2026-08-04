El PP responde al PSOE sobre el vertedero de la avenida de l'Alcora: "la promotora modificó el proyecto eliminando la planta de valorización de residuos”

El concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Sergio Toledo, ha respondido a las críticas de grupo municipal del PSOE que ha realizado este martes respecto a las alegaciones sobre la construcción de una planta de valoración de residuos en el entorno de la avenida de l’Alcora.

El edil ha explicado que “tras la reunión de la alcaldesa con los vecinos, la semana siguiente, la empresa promotora modificó el proyecto original eliminando la planta de valorización de residuos, tal y como adelantó Begoña Carrasco”.

“De esta manera, lo que se aprobará será este cambio en el proyecto original. Un nuevo proyecto donde sólo aparecen las oficinas y campa de camiones previstas. Será sobre este nuevo proyecto modificado sobre el que el Ayuntamiento de Castellón podrá dar la licencia preceptiva y no sobre el original, que es al que se refieren los socialistas”.

El edil ha asegurado que “detrás de las críticas del PSOE no hay más que el desconocimiento y la intención de confundir a la opinión pública, sólo por puro interés de lograr un rédito político. Más aún teniendo en cuenta que esta polémica se ha originado por culpa de su Plan General que posibilitaba instalar industrias al lado de viviendas”.

Toledo ha insistido en que “la alcaldesa se comprometió con los vecinos de la zona de la avenida de l’Alcora en que no se construiría esta planta y está cumpliendo, una vez más, con la palabra dada. Una palabra que los vecinos de Castellón saben que tiene más valor que las medias verdades y los bulos que muchas veces difunden los socialistas”.