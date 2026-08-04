PSOE y Compromís acusan a Vidal de "agravio e intimidación pública" y el concejal de Vox se defiende: "esta señora decía que las gaiatas se quemaban"

Sigue la polémica por el encontronazo entre el concejal de Vox en el Ayuntamiento de Castelló, Alberto Vidal, y una guía turística a raíz de las fiestas de la Magdalena tal y como ha adelantado este martes el periódico Mediterráneo, y las reacciones políticas y a través de las redes sociales de este diario no se han hecho esperar.

La controversia se originó en el vestíbulo del consistorio de la capital de la Plana el pasado mes de mayo y después de que la profesional asegurara que las fiestas de la Magdalena son fundacionales, una afirmación que fue rebatida, delante del grupo de turistas que en ese momento atendía a las explicaciones, por el concejal Vidal, quien afirmó que eran religiosas aludiendo a la romería que se celebra el tercer domingo de Cuaresma y explicando que las fiestas se marcan por el calendario religioso católico. Tras un cruce de palabras entre esta y el edil, un policía local terminó imponiendo una multa de 150 euros a la guía "por falta de respeto y consideración a un concejal en el ejercicio de sus funciones dentro del recinto municipal (...)".

Imagen del vestíbulo del Ayuntamiento de Castelló donde tuvo lugar el encontronazo entre el edil y la guía turística. / Mediterráneo

Así, tanto el concejal de Vox Alberto Vidal, que se ha pronunciado de nuevo, como la portavoz del grupo municipal del PSOE, Patricia Puerta, y la concejala de Compromís Vera Bou que han emitido un comunicado, han dejado patente su opinión sobre este encontronazo.

"Si interrumpí a la guía es por la indignación que me da, y que seguro da a todos los buenos castellonenses, que cuenten mentiras de su tierra” Alberto Vidal — Concejal de Vox

El de Abascal ha afirmado este martes en redes sociales que esta señora (en referencia a la guía turística) "decía que las gaiatas se quemaban y otras tantas barbaridades que uno puede consultar a los que guardan la puerta del Ayuntamiento que estaban cansados de escucharla". Además, Vidal defiende que "lo que no puede ser es que los turistas paguen a una señora para que les engañe y encima se ponga chula. No sé por qué decidió ponerle la multa el policía, pero tal vez se la merecía”. "Aquí (en referencia a las redess sociales), apuntan que la guía tiene razón solo por el mero hecho de que el concejal es de Vox. Se ve que ahora mi título de Historia que saqué en la Universitat de València debe valer menos que el título de guía que esta señora se sacó en Aragón. Si interrumpí a la guía es por la indignación que me da, y que seguro da a todos los buenos castellonenses, que cuenten mentiras de su tierra”, ha escrito Vidal.

La oposición

Por su parte, la portavoz del grupo municipal del PSOE, Patricia Puerta, ha lamentado profundamente este episodio sobre los orígenes de las fiestas fundacionales de la ciudad a un grupo de visitantes y ha recordado que quien ostenta una responsabilidad pública "debe actuar siempre desde el respeto, la educación y el diálogo, en lugar del agravio público que sufrió esta guía ante las personas que seguían sus explicaciones". “Resulta especialmente preocupante que quienes deberían fomentar un clima de convivencia y colaboración sean precisamente quienes generan polémicas que perjudican la imagen de la ciudad”, según la portavoz socialista, quien ha apelado al diálogo, la escucha y el consenso y ha rechazado que los responsables públicos "conviertan cualquier discrepancia en un conflicto". Finalmente, ha reclamado a la alcaldesa que se desmarque de este tipo de comportamientos. “El clima de crispación que aporta la ultraderecha desde su entrada en el gobierno de Carrasco alcanza, un día más, cotas nunca antes vistas en este Ayuntamiento”, ha concluido Puerta.

"Quien ostenta una responsabilidad pública debe actuar siempre desde el respeto, la educación y el diálogo" Patricia Puerta — Portavoz del grupo municipal del PSOE

Finalmente, la concejala de Compromís Vera Bou ha denunciado "el dogmatismo del señor Vidal". "No ha tenido bastante con convertir la concejalía de Comercio en un escaparate de su particular visión militarista de la historia, sino que ahora también pretende decidir qué pueden explicar las guías oficiales de Castelló, una guía acreditada oficial que estaba haciendo su trabajo y lo que hizo el concejal no fue fiscalizarla, sino interrumpirla y desacreditarla delante de todos los visitantes", ha proseguido la valencianista, tras afirmar que las instituciones "no están para intimidar a los trabajadores ni para imponer un relato único". "Castelló necesita un respeto por los profesionales y menos actitudes autoritarias que solo buscan silenciar a quien no piensa como ellos", ha concluido.