¿Tienes residuos voluminosos y no sabes dónde dejarlos? Aquí tienes todas las alternativas gratuitas en Castelló

El Ayuntamiento de Castelló y la empresa municipal de limpieza Tetma prosiguen con la campaña de concienciación No seas trasto, a través de diferentes charlas en los barrios de la ciudad, para acercar a la ciudadanía los servicios municipales gratuitos disponibles para la recogida y gestión de este tipo de residuos, según ha informado el concejal de Servicios Públicos, Sergio Toledo, tras la charla en la sede de la Asociación de Vecinos de la Marjaleria a la que también ha asistido la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner. Además, las personas asistentes a esta iniciativa han recibido material divulgativo de la campaña, entre el que se incluyen imanes y tazas personalizadas, con el objetivo de reforzar el mensaje de sensibilización y facilitar el conocimiento de las alternativas gratuitas para la correcta gestión de los voluminosos.

La campaña pone el foco en los recursos gratuitos que se ponen a disposición de la ciudadanía para facilitar la correcta gestión de los residuos voluminosos. Entre ellos se encuentra el servicio de recogida puerta a puerta, que puede solicitarse a través del teléfono 964 21 61 34, desde donde se coordina la retirada de muebles y otros objetos voluminosos directamente en el domicilio.

Como alternativa, los enseres también pueden depositarse en el ecoparque fijo, ubicado en Cuadra Tercera, 5, junto al Mercado de Abastos, que permanece abierto de lunes a sábado de 9:00 a 13:30 horas y de 16:00 a 19:00 horas, y los domingos y festivos de 9:00 a 14:00 horas.

Asimismo, recuerda la existencia del servicio específico de recogida de restos de poda, disponible a través del teléfono 010, con el fin de facilitar la correcta gestión de este tipo de residuos vegetales y contribuir al mantenimiento de una ciudad más limpia.

“Somos conscientes de que en la Marjalería todavía hay puntos localizados donde se acumulan de manera irregular enseres que deberían ser depositados en los ecoparques", ha dicho el edil, quien ha concretado.

Tanto los informadores ambientales, como los propios concejales del gobierno de Castelló, han insistido en la importancia del mensaje que se está transmitiendo en estas jornadas, que es el de no dejar enseres en la calle y hacer una gestión correcta de estos.