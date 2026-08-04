Ayuntamiento
Sigue la polémica respecto al 'vertedero de la carretera de l'Alcora'
Los socialistas insisten a la edil en que conteste a las alegaciones presentadas contra el proyecto
El Grupo Municipal Socialista ha reiterado a la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, su exigencia de que responda por escrito a los centenares de alegaciones presentadas hace más de dos meses contra la planta de residuos prevista en la carretera de l’Alcora.
El portavoz adjunto, José Luis López, ha recordado a la primera edil que el compromiso verbal es insuficiente para confirmar la desestimación del proyecto que afecta a los grupos Reyes y San José Obrero.
“Tras más de dos meses sin mencionar cuál será el futuro de este vertedero de residuos de la construcción que movilizó a vecindario y colectivos, volvemos a recordarle a Carrasco que tiene que contestar por escrito, con garantías jurídicas y administrativas, a todas las personas y entidades que presentamos alegaciones”, en palabras de López.
El edil sostiene que la rectificación verbal de la alcaldesa a finales de mayo, cuando la ciudadanía se opuso a este proyecto incompatible con el Plan General de Castelló, tiene que venir acompañada de una contestación individualizada que asegure que nunca se ejecutará el vertedero. “Sigue sin existir esa resolución municipal que cierre para siempre el expediente, por lo que el riesgo de que pueda retomarse sigue presente”, según José Luis López.
Y es precisamente esa posibilidad lo que ha motivado que, una vez más, el Grupo Municipal Socialista vuelva a instar a la alcaldesa a que responda con garantías técnicas a quienes alegaron de igual forma en contra de este almacén y valorización de residuos de la construcción y demolición durante el periodo de exposición al público.
Cabe recordar que mientras el expediente continúe abierto se mantiene el riesgo para el vecindario de reactivar un proyecto que preveía una capacidad de producción de 850 toneladas de residuos al día, con las correspondientes molestias para los barrios colindantes.
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